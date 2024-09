Kako ukloniti stavku iz Find My

Mali AirTag tracker koji je Apple predstavio 2021. godine omogućava jednostavan način praćenja vaših stvari: ranac, novčanik, bicikl, automobil, pa čak i ljubimca.

Sve dok je uređaj uparen, niko drugi ne može da ga koristi, a kada se pronađe, prijavljuje da ste vi vlasnik

Apple je takođe licencirao tehnologiju Find My mreže trećim stranama, kao što su Chipolo i Pebblebee, omogućavajući im da koriste istu mrežu za lociranje zasnovanu na Bluetooth-u.

Ali šta ako izgubite AirTag ili Find My stavku ili vam više nije potrebna? Trebalo bi da je uklonite iz svog Apple ID-a (uskoro poznatog kao Apple nalog), jer u suprotnom, tracker i dalje prijavljuje delove vaših podataka, kao što je deo broja telefona, bilo kome ko ga pronađe. Ovo bi moglo biti problematično ako ste izgubili uređaj, jer bi moglo izgledati kao da pratite nekoga bez njegovog znanja.

Find My stavka takođe ne može biti korišćena od strane nekog drugog dok se njeno uparivanje ne ukloni. Apple ovo uparivanje naziva Find My Lock, što je slično funkciji protiv krađe, Activation Lock, koju Find My omogućava na iPhone-u, iPad-u, Mac-u ili Apple Watch-u. Uparivanje se može ukloniti samo preko iPhone-a, iPad-a ili iPod touch-a koji je prijavljen na isti Apple ID/Apple nalog kao uređaj sa kojim je AirTag ili neka druga stavka prvobitno bila uparena. (Mac računari ne mogu otpariti Find My stavke.)

Možete raspariti Find My stavku na samo jedan način, ali postoje dva moguća scenarija koja mogu nastupiti. Prvo, evo kako da rasparite uređaj:

Otvorite aplikaciju Find My na iOS ili iPadOS uređaju.

Dodirnite ikonu “Items” (Stavke) i zatim odaberite Find My stavku sa liste.

Pomerite se do dna i dodirnite “Remove Item” (Ukloni stavku).

Potvrdite dodirivanjem “Remove” (Ukloni).

Stavka je sada uklonjena sa vašeg naloga.

Dva scenarija koja mogu uslediti zavise od toga gde se stavka nalazi u odnosu na vaš uređaj:

– Ako je tracker u Bluetooth dometu uređaja koji koristite za rasparivanje, stavka će se resetovati. AirTag će emitovati potvrđujući ton; druge stavke mogu pružiti sličnu zvučnu povratnu informaciju.

– Ako je izvan Bluetooth dometa, stavka više neće biti povezana sa vašim nalogom, ali vi (ili neko ko sada poseduje uređaj) moraćete da izvršite ručno resetovanje koje je povezano sa tom vrstom hardvera.

Nakon rasparivanja i opcionalnog resetovanja izvan dometa, AirTag ili druga Find My stavka sada može biti približena iPhone-u ili iPad-u i ponovo uparena.

Izvor: Macworld

Podelite s prijateljima

Tweet