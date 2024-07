Komentar: Korisne aplikacije za letnja putovanja

Bilo da ovog leta putujete na more ili neku drugu destinaciju, dobro bi bilo iskoristiti tehnologiju tako da vam na tom putu pomogne i olakša vam snalaženje. Samo instalirajte neku od ovih aplikacija…

Za početak – pakovanje

Svi znamo kolika je gnjavaža pakovanje za put. Samo čekamo kada će „iznajmi osobu (ili robota?) koja će da te spakuje“ postati mainstream. Do tog dana pakujemo se sami, ali aplikacije u tome mogu da pomognu. Jedna od njih je PackPoint, koja funkcioniše vrlo jednostavno. Unesite svoje odredište, datume putovanja, dužinu boravka i aktivnosti koje bi mogle zahtevati posebnu opremu, poput planinarenja ili plivanja, a aplikacija će kreirati prilagođenu listu za pakovanje, koju možete da sačuvate za buduću upotrebu. Pored provere vremenskih uslova, aplikacija omogućava korisnicima i da svoje liste za pakovanje podele sa saputnicima. Na sličan način funkcionišu Packr Travel za Apple iPhone ili PackTeo za Android uređaje.

Airside Digital Identity odlična je za zaboravne. Kreirate svoj verifikovani digitalni ID za višestruku upotrebu, koji otvara besprekorno iskustvo provere privatnog identiteta na putovanjima, društvenim medijima i odabranim kontrolnim punktovima. Dovoljno je da upload-ujete svoja dokumenta i dodate vozačku dozvolu ili pasoš u aplikaciju. Moraćete, doduše, da verifikujete vaš digitalni ID kako bi sve valjano funkcionisalo.

Put na daleke destinacije

Jet lag može da bude vrlo naporna stvar, pogotovo ako putujete u vremensku zonu sa više od 5 sati razlike. Timeshifter Jet Lag aplikacija vam pomaže da izbegnete loš san i pre nego što poletite. Zahvaljujući istraživanju neuronauke o cirkadijalnim ritmovi­ma i spavanju, aplikacija pruža personalizovane preporuke, koje uzimaju u obzir vaše godine, pol, tipične obrasce spavanja i specifičnosti vašeg putovanja. Aplikacija će vam reći kada treba da izbegavate ili tražite dnevnu svetlost, a kada treba da ostanete budni ili da odspavate.

Pristup Internetu u roaming-u zna da bude popriličan izazov. TunnelBear VPN aplikacija vam omogućava da se povežete privatno i bezbedno tako što vam pruža VPN koja će šifrovati podatke o vašem surfovanju, kako bi vaše informacije bile skrivene od hakera i oglašivača. Aplikacija nudi 2 GB besplatnog prenosa podataka svakog meseca… ili se možete odlučiti za neograničeni prenos podataka plaćajući 3.33 dolara mesečno.

Ako se nađete usred dugog presedanja, Dayuse: Hotel rooms by day može da vam pronađe hotelsku sobu na nekoliko sati po ceni noćenja koja je do 75% niža od uobičajene. Aplikacija obuhvata 5.000 hotela u 23 zemlje i omogućava vam da besplatno otkažete u poslednjem trenutku, u slučaju da ipak uspete da uhvatite raniji let.

Pazite na sunce

Svi znamo koliko je UV zračenje opasno, a aplikacija UV Index nudi lokalizovane informacije o UV indeksu, uz dosta precizno merenje nivoa zračenja na lokaciji. U aplikaciji možete da odaberete i svoj tip kože, kako biste dobili personalizovane vrednosti za svoju maksimalnu izloženost suncu.

Odlazak u toalet definitivno spada među najzahtevnije „aktivnosti“ na putovanjima, a zahvaljujući aplikaciji Flush Public Toilets/Restrooms možete pristupiti bazi podataka sa desetinama hiljada javnih toaleta, pa čak i kada ste offline! Aplikacija će vas čak obavestiti i o tome da li se za određeni toalet zahteva plaćanje.

Taksi prevoz u devet zemalja Evrope

Kako Uber, Bolt i druga prevozna udruženja nisu dostupna u svim zemljama, instalirajte FREENOW – Mobility Super App i dobijete taksi ili rezervišete e-skuter ili e-bicikl. Moguće je direktno plaćanje kroz Google ili Apple Pay. Rezervišite taksi do četiri dana unapred, podelite lokaciju taksija sa prijateljima i sačuvajte svoje omiljene adrese sa puta.

Putovanja nikad nisu bila jednostavnija, pa vam ostaje samo da odaberete omiljene aplikacije i jednostavno uživate u svom godišnjem odmoru.

