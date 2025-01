Komentar: Zbogom MAPS

Početkom godine prestaje da postoji Microsoft Action Pack (MAPS), program licenciranja koji je malim firmama omogućavao da pod veoma povoljnim uslovima koriste većinu Microsoft-ovih programskih paketa. Umesto njega uvode se Partner Launch i Partner Success programi. U čemu je razlika?

Microsoft Action Pack (MAPS) je uveden davnih devedesetih godina prošlog veka, kao deo Microsoft Partner programa. U želji da podrži firme koje promovišu Microsoft-ove tehnologije, uvedeni su statusi Silver Partner i Gold Partner, kao i uslovi za dobijanje tih statusa, koji su podrazumevali određeni broj sertifikovanih stručnjaka, prodaju Microsoft proizvoda i druge elemente.

MAPS je uveden kao niža forma partnerstva, namenjena malim firmama sa desetak zaposlenih, koje koriste ili promovišu Microsoft-ov softver (najniža forma partnerstva je MPNID, gde se samo dobija identifikacioni broj). MAPS je bio zanimljiv jer nije zahtevao posebne preduslove, osim registracije na sajtu i plaćanja skromne godišnje pretplate; zauzvrat se dobijala moguć­nost legalnog korišćenja gomile Microsoft-ovih serverskih i klijentskih alata, koji bi kupovani pojedinačno zahtevali ogromne izdatke.

MAPS je obuhvatao licence za opera­tivni sistem Windows Pro, ali samo Windows Upgrade. Dakle, svi računari su morali da imaju OEM Windows kupljen zajedno sa hardverom ili Windows koji je nezavisno kupljen kroz FPP ili GGK program licenciranja – u terminologiji licenciranja to je „podloga“. Tu je i Office Pro na 10 računara, Visio, Project, zatim Windows Server, Exchange Server, SQL Server, CAL-ovi za pristup sa 10 radnih stanica i drugi softver.

MAPS je obuhvatao i tri MSDN (kasnije Visual Studio) pretplate, koje su obuhvatale ne samo Visual Studio i druge alate namenjene razvoju softvera, već i gomilu licenci za Windows, sve servere i druge programe, ali ne i Microsoft Office. Ove programe iz Visual Studio programa mogao je da koristi samo onaj na koga su licencirani, i to za potrebe razvoja i testiranja softvera, dakle ne za uobičajeno poslovanje firme. Ipak, ostaje činjenica da se i tu dobijala gomila vrednih licenci.

Tokom prethodnih decenija MAPS se menjao, u njega je uključeno pet Office 365 Enterprise (E3) pretplata, uz svaku od njih se dobijao po 1 TB prostora na OneDrive-u, odobreno je 100 dolara kredita za korišćenje Azure servisa i razne druge pogodnosti. U nekom trenutku je zahtevano da se za zasnivanje ili produženje ove pretplate (elektronski) polaže ispit, koji je bio trivijalan – čak i ako padnete, mogli ste da polažete ponovo, a pitanja su ista. U nekoj kasnijoj fazi ispit je ukinut.

Cena programa MAPS je nešto porasla, sa inicijalnih 300 dolara na sadašnjih 475 dolara. Na to se plaća 20% PDV-a, ali uz pravo na povraćaj tog PDV-a, uz uslov da od Microsoft-a zatražite potvrdu o rezident­nosti firme u Irskoj, sa kojom imamo sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

MAPS je velika pogodnost za konsultante, prodavce, proizvođače računara (OEM), sistem integratore, Web dizajnere i druge koji prodaju preko 75% svojih proizvoda i servisa mušterijama van njihove kompanije. To nije program za neprofitne organizacije, škole i akademske ustanove, državne organe i firme čija osnovna delatnost nije vezana za IT sektor, osim ukoliko njihova delatnost ostvaruje značajan uticaj na one koji kupuju IT opremu i servise. Mnoge male firme su sa zadovoljstvom koristile pogodnosti ovog programa, računajući tu i PC Press.

Programi za novo vreme

Microsoft je odlučio da 22. januara 2025. ukine MAPS program. To praktično znači da firme čija MAPS pretplata ističe pre 22. januara mogu da produže članstvo za godinu dana, za koje vreme uživaju uobičajene MAPS privilegije. Kada ta pretplata istekne (dakle, u graničnom slučaju 21. januara 2026), neće moći da je obnove već će licence morati da nabave na drugi način, recimo kroz nove programe koji se zovu Partner Launch, Partner Success Core i Part­ner Success Expanded. MAPS se na neki način preslikava u Partner Launch, Silver Partner se preslikava na Partner Success Core, a Gold Partner na Partner Success Expanded. Pošto se ovde bavimo pre svega MAPS-om, analiziraćemo razlike u odnosu na Partner Launch ponudu.

Za početak, Partner Launch je jeftiniji – 345 dolara (plus PDV, koji se vraća). U paketu dobijate jednaki broj (pet) Office 365 pretplata koje uključuju Copilot, kao i po jedan Project i Visio u Online Plan 5 i Online Plan 2 varijanti. Dobijate jednu Visual Studio Pro pretplatu (u MAPS-u ste dobijali tri) i četiri Microsoft Dynamics 365 pretplate koje uključuju Sales Enterprise with Sales Copilot. Pomenimo i četiri licence za Power BI Premium. Spisak se tu negde završava: nema Windows Upgrade licenci, nema Office Profes­sional softvera i nema svih servera i CAL-ova koji su bili uključeni u MAPS. Servisi uključeni u nove partnerske pakete se, u skladu sa trendovima, sele u cloud. Doduše, Azure kredit je nešto manji – 700 dolara za čitavu godinu umesto 100 dolara mesečno koliko je obezbe­đivao MAPS.

Partner Success Core i Partner Success Expanded takođe slede logiku seobe u cloud, ali se tu ipak dobijaju neke serverske licence i CAL-ovi, od čega su posebno značajni Windows Server Datacenter i Windows Server Standard, ali nema SQL Server-a. Pošto su cene ovih pretplata znatno više – 900 odnosno 3995 dolara godišnje – i spisak cloud servisa je raskošniji, pa se dobija 15 odnosno 35 Office 365 pretplata, više Azure kredita i niz drugih licenci. Pregled je dat u tabeli.

Logičan korak, ali…

Malo računice će pokazati da se za dosadašnje MAPS pretplatnike isplati da pređu na Partner Launch – samo onih pet Microsoft 365 licenci bi, ako ih kupite kod nekog od Microsoft-ovih partnera, koštale oko 750 dolara. Sa druge strane, ostali ste bez kompletnog paketa za firmu sa 10 zaposlenih pa ćete svakako morati da kupujete neki dodatni softver.

Posebne troškove donose serveri: licence koje ste dobili uz MAPS nisu trajne (kako se u terminologiji licenciranja softvera kaže, nisu perpetual), nego traju dok traje pretplata na program. Ako ste na firmin server instalirali Windows Server iz MAPS-a, on će nastaviti da radi i posle isteka licence i biće tehnički legalan, ali će kod neke eventualne kontrole verovatno biti proglašen nelegalnim. Moraćete, dakle, da platite i tu licencu, a ako koristite i SQL Server, Exchange i neke druge programe, troškovi će biti značajni. Treba ih na vreme planirati.

