Manji pametni telefoni opet u modi

Pametni telefoni su vremenom postajali sve veći i veći, pa više i nisu tako udobni za nošenje. Uređaji manjih dimenzija se vraćaju u modu, između ostalog i zbog toga što ne zahtevaju dodatnu torbu za transport.

NanoPhone istina nije toliko popularan, ali nije ni skup (u poređenju s drugim modelima) – kad nije na popustu košta nešto ispod 200 evra. Simboliše povratak jednostavnijim stvarima, a prvi korak je napuštanje nepotrebnih aplikacija. Proizvođač tvrdi da uz pomoć ovog telefona može da se kontroliše vreme provedeno na internetu, verovatno najviše zbog toga što niko više ne želi da gleda u mali displej.

Ovaj telefon nije veći od kreditne kartice, ali ima sve što je neophodno. To znači da su elementi koji služe za ubijanje vremena i odvlačenje pažnje otklonjeni, što možda i nije tako loše. Podržava dual SIM, aplikacije WhatsApp, Instagram, YouTube, mada video na 3-inčnom ekranu i nije neko uživanje. Ima i prednju i zadnju kameru, dakle podržava i video pozive. Tu je i GPS navigacija, i to je to – zahvaljujući odsustvu drugih nepotrebnih stvari ovaj telefon lako staje u džep.

