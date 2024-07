Microsoft Designer: Od ideje do slike

Zašto biste crtali ilustraciju za vaš tekst koristeći neki Corel, Illustrator ili Photoshop? Neka sliku generiše veštačka inteligencija, recimo Microsoft Designer.

Generisanje slike počinje zadavanjem preciznog opisa

Od kraja 2022. godine počeli smo da „razgovaramo“ s veštačkom inteligencijom, a februara 2023. kompanija Microsoft je predstavila sopstveni adut: Copilot. Najpre se zvao Bing Chat i nastao je u partnerstvu s kompanijom Open­AI koja je tvorac ChatGPT-a. Zas­novan na GPT-4 velikom jezičkom modelu, Microsoft Copilot je danas integralni deo Microsoft Windows-a, baš kao i alat koji je unapredio korišćenje razvojne platforme Visual Studio i Microsoft 365 servisa. On danas pokreće i Microsoft Designer i omogućava generisanje slika na osnovu zadatih uputstava u vidu teksta na engleskom jeziku: promptova. U potpunosti je integrisan s Microsoft 365 paketom, poseduje na stotine gotovih rešenja i nudi kolaboraciju u realnom vremenu.

Kako da počnete

Servisu Microsoft Designer se pristupa na adresi designer.microsoft.com. Potrebno je da se prijavite pomoću ličnog (besplatnog) ili korporativnog Microsoft naloga, a nakon toga dočekaće vas naslovna stranica. Ona vam nudi da odmah počnete s radom (Get Started) ili da pristupite nekom od prethodno kreiranih dizajnova (My Projects).

Prvi pokušaj generisanja slike

Možete odmah da unesete prompta kojim zahtevate od AI da vam generiše grafičko rešenje, na primer An image of a beautiful green hummingbird with a jewel sheen sitting on the branch of a tree. Zatim birate neko od ponuđenih rešenja te počinjete da ga modifikujete. Ipak, možda je najbolji put da najpre izaberete koji tip rešenja hoćete da kreirate. U ponudi su: Image Creator (generisanje slika), Sticker Creator (kreiranje nalepnica), Greeting Cards (pravljenje čestitki), Design Creator (kreiranje opštih dizajnerskih rešenja), Collage Creator (pravljenje kolaža), Restyle Image (ulepšavanje slika), Frame Image (uramljivanje slika)…

Za početak, hajde da generišemo jednostavnu sliku izborom opcije Image Creator. Za pisanje promptova obično se koristi engleski jezik, ali podržan je i srpski. Uneo sam sledeći prompt: Molim te kreiraj mi sliku mačke. Mačka treba da sedi pored prozora i da posmatra decu. Napolju pada sneg. Slika treba da podseća na stare novogodišnje čestitke.

U nekoliko iteracija

Pisanje prompta je proces kreiranja instrukcija koje će razumeti generativni AI model. Imajte u vidu da željeni rezultat nećete dobiti „iz prve“ – moraćete da ponovite postupak nekoliko puta, reformulišući zadatak koji postavljate računaru. Sledite nekoliko osnovnih pravila:

Prompt treba da sadrži konkretan cilj. Šta želite da dobijete? Želim sliku mačke!

Sledeća faza je dodavanje konteksta. Šta radi mačka? Mačka sedi pored prozora i posmatra decu.

U nastavku, dodajete uputstva koja preciziraju opis. U datom primeru, napolju pada sneg.

Na kraju opišite stil finalnog rešenja. U konkretnom slučaju, slika treba da podseća na stare novogodišnje čestitke.

Nakon što ste kreirali prompt, Microsoft Designer će vam ponuditi nekoliko rešenja. Ako vam se rešenje dopada – izaberite ga! Ako ne, gledajte da izmenite prompt dodavanjem boljeg opisa ili novih zahteva. Ponovite proces generisanja slike.

Izabrali ste sliku, sada možete da je editujete

Pa to može da košta…

Svaki put kada kreirate sliku, upotrebićete jedan boost. Ukoliko koristite besplatan nalog, na raspolaganju vam je do 15 boost-ova dnevno, a uz plaćenu verziju imate ih do 100. Korisnici s plaćenom pretplatom za Microsoft Copilot imaju viši prioritet te Microsoft Designer brže generiše gotova rešenja. U gornjem desnom uglu ekrana uvek možete da vidite koliko ste boost-ova iskoristili, odnos­no koliko ih je preostalo.

Nakon što izaberete jedno od rešenja, Microsoft Designer nudi opcije Download, za preuzimanje grafičkog rešenja, ili Edit za njegovu modifikaciju. Jedanput generisane slike automatski su sačuvane kao projekti i uvek im se možete ponovo vratiti.

Izborom opcije Edit pokrenućete mod za izmenu slike. On dosta podseća na servis Canva, a podržava veliki broj opcija za njenu modifikaciju. Možete da isečete sliku (Crop), selektujete neki njen deo radi dalje obrade (Quick Select), uklonite pozadinu (Remove Background), podesite transparentnost (Opacity)…

Tok editovanja slike

Desno od slike, koja se nalazi u centralnom delu prozora, nalazi se meni Ideas u kome možete da izaberete neki od predloženih stilova za njen prikaz. Ovo puno podseća na opciju Designer koju odnedavno nudi PowerPoint, a primena predložene ideje može da bude prečica za dolazak do željenog dizajna. S leve strane se nalazi meni u okviru koga možete da dodate grafičke elemente, kao što su tekst, oblici ili gotove slike s vašeg računara. Takođe, možete da izaberete neki od predložaka i krenete s dizajnom iz početka.

Microsoft Designer je moj alat izbora kada treba da iskoristim AI da generiše sliku koju ću upotrebiti za ilustraciju teksta ili objave na društvenim medijima. Svakako postoji puno servisa za generisanje slika, jedan od najboljih je Midjourney. Takođe, u poređenju s profesionalnim softverima kao što je Photoshop, mogućnosti koje nudi ovaj servis su skromne – i Photoshop u novoj verziji koristi AI, i pomaže da kreirate (blago rečeno) impresivne slike. Ipak, ako ste navikli da koristite Canva servis za kreiranje sopstvenih rešenja, verujem da ćete biti zadovoljni. Microsoft Designer-om je lak za učenje, jednostavan za korišćenje, a u budućnosti će svakako napredovati.

Zato probajte Microsoft Designer, igrajte se i učite kako da iskoristite AI za generisanje slika. Vredi!

U Jedi fazonu

Pojavom društvenih medija svi smo, makar pomalo, postali egzibicionisti. Zašto bih ja bio išta bolji! Za svoj 50. rođendan angažovao sam Microsoft Designer da kreira sliku koju ću objaviti na Facebook-u. Zahtevao sam da na slici budem ja u džedajskoj odori s plavim svetlosnim mačem. Zatim, pošto sam rođen 17. decembra, istog dana kao Mila Jovović i papa Franja, hteo sam i njih dvoje da dodam na sliku.

Autor ovog teksta i njegovo društvo spasavaju svet

Microsoft Designer iz prvog pokušaja nije hteo da ih prikaže ali posle „malo ubeđivanja“ prikazao je likove koji veoma podsećaju na njih. Na kraju, naveo sam zahtev da slika prikazuje kako se nas troje borimo protiv zombija, a da slika treba da izgleda kao poster za neki od novih nastavaka filmova iz Star Wars serijala.

Posle malo dodatnog ulepšavanja došli smo do solidnog (blesavog) dizajna. Slika koju ću podeliti s vama treba da pokaže da, nakon nekoliko pokušaja u procesu definisanja kvalitetnog prompta, može da se dođe do odličnih rešenja. Cilj slike nije omalovažavanje pape Franje ili Mile Jovović, koje jako poštujem, već pokušaj da vam dočaram šta sve AI može da uradi za vas… a i da se malo našalim na sopstveni račun.

