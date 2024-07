Motorola Edge 50 Ultra: Spolja gladac…

Novu seriju Motorola telefona karakteriše zapanjujuć dizajn i vrlo poseban stil. Elegantni telefoni privlače poglede, a već smo upoznali model Edge 50 Pro. Šta nam donosi nominalni top-model, Edge 50 Ultra?

Kompletna Moto Edge 50 serija stavlja fokus na dizajn, boje i estetiku. To ne znači da se drugi aspekti telefona zanemaruju, ali znači i te kako izuzetan utisak u susretu s telefonom, kao i prilikom svakodnevnog korišćenja. Bez obzira na to da li govorimo o mirišljavim telefonima koji stižu u naparfemisanim kutijama, bojama osmišljenim od strane vodećih studija kao što je Pantone ili o prefinjenim materijalima od kojih su izrađeni, a koji u slučaju današnjeg modela uključuju čak i drvo, Motorola zaista ima puno pravo da tvrdi za sebe da postaje luksuzan brend. Sasvim je sigurno da ovo daje brendu specifičan karakter, što uopšte nije lako u moru modela koji su u ponudi.

No, obično se luksuz nešto više plaća. Možemo reći da je donekle tako i s Motorola Edge 50 telefonima, makar u višoj klasi. Ne i previše, jer su kompromisi ipak u sferi prihvatljivih. Snapdragon osmica Gen3 čip ima „s” u sufiksu, te iako nije reč o top-modelu današnjice, ima sasvim dovoljno hardverske snage. S druge strane, tom hardveru nije tako lako da se „razmaše”, budući da će se lako i brzo zagrejati. Da li je ovo prihvatljivo nekome ko želi da ima izuzetno lepe telefone, bez obzira da li su od eko-kože ili drveta, sa IP68 zaštitom, luksuznim osećajem pod prstima i izuzetnim mirisom? Sami sebi možete da odgovorite na to pitanje. Štaviše, morate. Motorola je svoj top-model opremila sa 16 GB RAM-a i 1 TB skladišnog prostora koji je UFS 4.0 tipa, tako da ćete lakše progutati nešto višu cenu ovog uređaja.

Odličan ekran s osvežavanjem od 144 Hz ima maksimalnu osvetljenost od 2500 nita i odlično se vidi po jarkom suncu. Karakteriše ga Gorilla Glass Victus zaštita. Baterija je kapaciteta 4500 mAh. U pakovanju ćete dobiti punjač snage 125 W. Podržano je i bežično punjenje od 50 W, kao i reverzibilno punjenje od 10 W.

Motorola Hello UI

U skladu sa svojim opredeljenjem da korisnicima donosi iskustvo veoma blisko izvornim Google zamislima, Motorola je Android 14 obogatila svojim Hello UI korisničkim interfejsom. Reč je o dobro poznatom skupu Motorola unapređenja koja su u proteklim godinama dobila toliki zamah da su ih prosto objedinili u minimalistički interfejs. Telefon podržava Snapdragon Sound za vlasnike modernih bežičnih bubica, dok je Ready For 6 doneo niz poboljšanja kada radite direktno s telefona na monitoru koristeći USB-C vezu. Moto AI ima veliki broj opcija i mogućnosti upotrebe veštačke inteligencije, naročito u sferi obrade fotografija, dok nova Smart Connect aplikacija integriše sistem sa Windows-om, omogućavajući laku i brzu upotrebu telefona na ekranu računara, razmenu fajlova i time je dodatno olakšano i unapređeno svakodnevno iskustvo korišćenja.

Top-model mora imati besprekorne kamere s vrhunskim iskustvom. Motorola je Edge 50 Ultra opremila odličnom glavnom kamerom od 50 Mp, s multidirekcionim i faznim laserskim autofokusom, kao i stabilizacijom. Istu rezoluciju ima i ultraširokougaoni senzor, koji je opremljen i autofokusom, a periskopski telefoto od 64 Mp takođe stiže s faznim autofokusom i stabilizacijom, omogućavajući 3x optički zum. Fotografije su izvanrednog kvaliteta, dok video ipak kaska za konkurentima iz klase. Prednja kamera od 50 Mp takođe podržava autofokus, što je izvanredna stvar za selfije. U stanju je da snima i 4K video.

Sve u svemu, Motorola je kreirala izuzetan telefon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim i koji će biti bez premca spram kriterijuma određene publike, koja prevashodno gleda eksterijer telefona. To ne znači da su napravljeni preterani kompromisi sa „unutrašnjim” karakteristikama. E sad, da li će to biti dovoljno da vas ubedi da date priličnu količinu para, zavisi od toga da li i koliko sebe ubrajate u ciljnu grupu ovog telefona. No, moramo priznati, i te kako ostavlja utisak i na sve ostale…

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/

