Musk: Kasno otkrivanje kupovine Twittera je bilo greška

Musk želi da odbaci tužbu bivših akcionara Twitter-a. Oni tvrde da je prekasno otkrio svoj veliki udeo u kompaniji tokom 2022. godine. Elon Musk tvrdi da “sve naznake” pokazuju da je njegovo kašnjenje bila greška.

Musk je navodno uštedeo više od 200 miliona dolara

Musk je rekao da nije hteo da obmane akcionare koji nisu znali da je preuzeo 9,2 odsto u Twitteru.

Investitori tvrde da je Musk znao pravilo američke Komisije za hartije od vrednosti da mora da do 24. marta 2022. godine objavi da je kupio 5 odsto Twittera, ali je čekao još 11 dana. Investitori tvrde da je to omogućilo Musku da kupi više akcija po nižim cenama. On je navodno time uštedeo više od 200 miliona dolara.

U svom podnesku, Musk je rekao da je nameravao da otkrije svoj udeo u Twitteru krajem 2022. godine, ali ga je zapravo odmah otkrio nakon što je shvatio da je pogrešno shvatio pravilo o objavi SEC-a.

“Ovo nije plan za prevaru”, rekao je Musk. “Sve naznake uključujući i one u podnescima ukazuju na grešku.”

Musk je takođe demantovao tvrdnju investitora da je mu neimenovani bankar pomogao da osmisliti strategiju trgovanja kako bi sakupio akcije Twittera bez obaveštavanja šireg tržišta.

Musk je konačno kupio Twitter za 44 milijarde dolara u oktobru 2022. godine. SEC je takođe istraživao njegovu kupovinu akcija Twittera.

Prošlog septembra, sudac američkog okružnog suda Andrew Carter odbio je da odbaci drugu verziju tužbe. On je navodno našao dokaze da je Musk razumeo pravila o objavi SEC-a i da je svedečio o tome pod zakletvom.

Izvor: Reuters

