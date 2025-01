Nothing: Uskoro stiže novi telefon

Od kraja 2022. godine se priča o Nothing Phone modelu, a nedavno su procurele glasine i o novom Nothing Phone 3 modelu.

Prvi telefon kompanije Nothing – Phone 1 – je najavljivan mesecima, a o izgledu uređaja se spekulisalo i pre toga. Izašao je u julu 2022, a bio je dostupan u Evropi i Aziji, dok su korisnici u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostali praznih ruku.

Kompanija Nothing se pre priče o pametnom telefonu probila kao proizvođač zanimljivih slušalica, a svima je bilo interesantno to što se radilo o najavi za telefon iz kompanije koja nikada do tada nije napravila nešto slično. Mnogi su zbog toga sumnjali da će uređaj biti zaista kvalitetan, iako su Nothing Ear (1) bežične slušalice ušle među najbolje iz te kategorije u 2021. godini.

Nothing Phone 1 su opisivali kao dašak svežeg vazduha na učmaloj Android sceni. Zanimljiv dizajn, pristojne specifikacije, nekoliko jedinstvenih funkcija i fer cena su ispunili očekivanja, kada je solidna alternativa nekim skupljim modelima u pitanju. Zato su se brzo čule vesti o novom modelu, a iz kompanije su još tada obećali da će Phone 2 doći do svih delova sveta.

Prema nezvaničnim informacijama kompanija će na događaju koji je zakazan za 4. mart predstaviti prvi flagship model – Nothing phone 3. O novom modelu se ne zna mnogo, a na službenoj fotografiji može da se vidi da će imati tri senzora kamere i malo drugačiji dizajn. Očekuje se da će se s ovim modelom pojaviti i povoljniji Phone (3a) i Phone (3a) Plus, sa Snapdragon 7s Gen 3 SoC, telefoto i periskopskom kamerom i podrškom za eSIM, što je novo za ovaj brend.

