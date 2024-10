Održana peta POWER IT konferencija u Novom Sadu

Peta, a druga uživo POWER IT konferencija održana je u sedištu Schneider Electric HUB, InGrid zgradi u Novom Sadu.

Foto: Schneider Electric

Kao i do sada ovaj događaj, koji organizuje kompanija Schneider Electric, okupio je stručnjake iz IT industrije i pojedince, a reč je o besplatnoj konferenciji namenjenoj IT zajednici i svima koji žele da steknu nova znanja, od studenata do juniora, čak i eksperata.

“Naš Schneider Electric HUB prepoznat je i kao organizacija koja na brojne načine doprinosi svojoj lokalnoj zajednici, pored ostalog kroz Fondaciju “Centar za mlade talente” i programima namenjenim učenicima i studentima, kao podrška i motivacija tokom školovanja. PowerIT konferencija je naš način da podržimo sve zainteresovane pojedince, studente, juniore ali i eksperte koji žele da zarone u najnovije tehnologije i trendove, kao i inovacije koje definišu našu budućnost. ”, poručio je direktor HUB-a Dragoljub Damljanović.

Foto: Schneider Electric

Ovogodišnji PowerIT bio je posvećen nekim od najaktuelnijih tema današnjice, poput Electricity 4.0, informacionim tehnologijama, softverskim rešenjima, ali i sve većoj primeni AI i značaju timskog rada u okviru kompanija. Pored brojnih stručnjaka iz Schneider Electrica na ovogodišnjoj konferenciji bila su i 2 ključna predavača, Vladimir Grbić i Luka Aničin, kao i 6 prezentacija, 6 radionica, 3 demo sesije i održana je završna panel diskusija na temu: Biznis sutra – Inovacije koje oblikuju budućnost, u kojoj je pored ostalih učestvovao i direktor Schneider Electric za Srbiju i Crnu Goru Miloš Vuksanović.

Mladi stručnjaci danas su odvažni, hrabri, željni znanja i uspeha, tako da im uvek znači kada im se ponudi nešto novo, moderno, inovativno i posebno, a POWER IT svojim temama, predavačima upravo doprinosi tome, jedna je od glavnih poruka ovog događaja.

Foto: Schneider Electric

“Ova konferencija treba da bude primer svima, da i druge kompanije, svaka u svojoj industriji, organizuju događaje poput POWER IT-a i da na taj način svi zajedno doprinesemo obrazovanju i zajednici, kako to inače radi Schneider Electric godinama unazad”, poručio je jedan od učesnika završnog panela CEO Mikroelektronika Nebojša Matić.

Pored sjajnih, inspirativnih predavača, interaktivnih radionica, učesnici su imali priliku da se povežu sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije, programiranja, održivosti i automatizacije kako bi podstakli razmenu znanja, zajedničko učenje i značajne transformacije.

Podelite s prijateljima

Tweet