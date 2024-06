Qnap TS-433: NAS na AI steroidima

Qnap TS-433 je osmišljen kao budžetski orijentisan NAS za sve koji žele multimedijalni centar, privatni cloud, video-nadzor i malo veštačke inteligencije za prepoznavanje lica i slične zadatke

Punih 14 godina Google je nudio besplatne servise svojim korisnicima, i punih 14 godina više od pola planete Zemlje postalo je navučeno na Gmail, Google Photos, Drive, YouTube i druge zgodne aplikacije. Od 2014. godine YouTube je uveo Premium servis za sve koji ne žele da gledaju reklame, a četiri godine kasnije i Google One servis za sve one koji su popunili svoj besplatan prostor na ostalim servisima. I dok YouTube Premium ne možete tako lako da zaobiđete, cloud pretplatu i servise možete. NAS uređaji vam nude fleksibilnost privatnih cloud servisa koji mogu da rade gotovo sve što i popularna cloud rešenja, s tom razlikom što se svi podaci nalaze kod vas, i što ne morate da plaćate pretplatu.

Pored privatnog cloud rešenja, koje je samo jedno od mogućnosti NAS uređaja, tu su i servisi poput multimedijalnog centra, video-nadzora, e-mail klijenta, download klijenta i još mnogo toga. Količinu raspoloživog prostora kontrolišete sami dodavanjem hard ili SSD diskova u četiri raspoložive fioke, a pristup je moguć, kako žično i bežično u lokalnoj mreži, tako i preko mobilnog telefona ili bilo kog drugog uređaja sa udaljene lokacije.

S velikim dijapazonom NAS uređaja, Qnap je kompanija koja nudi rešenja za najrazličitije potrebe, klasifikovane u različite cenovne rangove. Model koji vam danas predstavljamo, oznake Qnap TS-433-4G predstavlja moćnu ulaznicu u Qnap svet, s modernim hardverskim rešenjima, koja će vam omogućiti da ostanete u koraku sa savremenim trendovima. Pored pomenuta četiri slota koja omogućavaju najrazličitije konfiguracije skladišnog sistema – od JBOD i Single preko osnovnih RAID 0 i 1, do naprednih RAID 5, 6 i 10 kombinacija.

Moderni 64-bitni ARM procesor ima pristojno visok radni takt na 2 GHz i omogućava 4K video-reprodukciju (ali ne i transkoding), video-nadzor (dobijate dve licence za kamere za QVR Elite) i sve ostale servise Qnap ekosistema. Tu su prostrana 4 GB RAM-a i isto toliko fleš-memorije, ali i lepa iznenađenja poput dva LAN porta, od kojih jedan podržava 2,5 Gbit specifikaciju. Iako su 2,5G LAN portovi tek odnedavno počeli da se pojavljuju na matičnim pločama i ruterima, ovo je svakako fina stavka koja će pojačati brzine prenosa u lokalu s podržanim uređajima. Ako ne danas, onda sigurno za koju godinu.

Iako se mnogi mršte na pomisao ARM procesora, 64-bitni Cortex A55 ima četiri jezgra, Mali-G52 grafiku, NPU jedinice i skoro upola manju potrošnju od rešenja kao što je Intel Celeron. To znači da će sa četiri diska potrošnja u radu u proseku biti malo preko 20 W, što znači i nezanemarljivu uštedu na računu za struju, posebno na duge staze.

Ovaj uređaj je dizajniran u klasičnom Qnap minimalističkom stilu, zamišljen kao rešenje koje se neprimetno uklapa u bilo koji prostor, a opet nudi i četiri HDD/SSD slota, dva LAN porta, tri USB-a i sve to u elegantnom tihom kućištu koje malo troši i ne zagreva se previše.

Ograničenja TS-433-4G modela su fiksna količina RAM-a i fleš-memorije, nedostatak SSD keširanja i HDMI porta. Kao neko ko aktivno koristi NAS uređaje, HDMI konektor je lep dodatak, ali ako već imate brzu mrežu s povezanim uređajima, HDMI često bude čist višak, dok su proširenje i SSD keširanje ostavljeni za skuplje modele.

Qnap je nedavno ažurirao svoje mobilne aplikacije za kontrolu uređaja, pristup fajlovima i download, značajno olakšavši procese poput deljenja podataka, ali i bekap fotografija i video-snimaka s telefona, omogućavajući vam da se odreknete neke od pretplata koje redovno plaćate. Primera radi, ako plaćate neku od premijum cloud pretplata kao što je Google One od 2 TB, za pet godina plaćanja dolazite do cene jednog TS-433 uređaja, koji može sve to, i još mnogo više. Dodajte tu i dve licence za kamere za video-nadzor, VM platformu, aplikacije za strimovanje i multimediju, te bekap i sinhronizaciju podataka i jasno vam je da je NAS moćan uređaj koji nudi mnogo više od personalnog cloud rešenja.

Kao bonus, TS-433 ima CPU s NPU mogućnostima, što znači da ćete imati znatno bolje performanse u poslovima kao što je prepoznavanje lica i sličnim primenama koje se mogu osloniti na mašinsko učenje i veštačku inteligenciju. Tu je i moderna verzija QTS operativnog sistema u verziji 5.1.6 koja nudi odlično desktop i mobilno okruženje za laku navigaciju i podešavanja sistema iz bilo kog browser-a.

U svakom slučaju, za odvikavanje od pretplata kojih svakoga dana ima sve više, Qnap TS-433 deluje kao jako dobro i pristupačno rešenje koje će podmiriti sve vaše potrebe i otvoriti vrata ka mnogim drugim mogućnostima, koje verovatno niste ni znali da su vam potrebne.

Autor: Mirko Topalović

