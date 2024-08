Računar na kome je nastala Civilizacija

Kompanija 2K, zajedno sa Firaxis razvojnim studijom radi na novoj verziji igre Civilization. Tim povodom organizovali su druženje sa novinarima, koje je otišlo u neočekivanom pravcu. Zvezda tog susreta bili su 386 računar i radna stolica, postavljeni iza stakla, koje je legendarni Sid Meier koristio tokom razvoja originalne „Civilizacije“. Šta više, na hard disku tog računara se i dalje nalazi jedna od ranih verzija originalne igre.

Dakle, Civilization je napisan na Compaq Deskpro 386 računaru, koji je u to vreme koštao oko 10.000 dolara. Iako se ne zna kada je on tačno kupljen, originalna Civilizacija je lansirana 1991. godine, pa je očekivano da je računar kupljen te godine, ili godinu dana ranije. Ne zna se tačna količina memorije na konkretnom računaru, ali tadašnje specifikacije ukazuju da bi on mogao da ima 16 MB RAM-a, uz 640 KB dostupne memorije za MS-DOS. U to vreme su bili uobičajeni hard diskovi kapaciteta od 20 MB do 70 MB, a s obzirom na cenu, moguće je da računar ima u to vreme najveći HDD, kapaciteta 130 MB. Računar je povezan na ViewSonic monitor sa VGA rezolucijom od 640 x 480 piksela, a pomenućemo i da je originalna igra radila u rezoluciji 320 x 200 piksela, sa 256 boja.

Radi upoređivanja o kakvoj se „zveri“ tada radilo, pomenućemo da su u Srbiji u to vreme uglavnom mogli da se kupe 286 računari sa 1 MB RAM-a i hard diskom od 20 MB do 40 MB, a cena im je bila oko 3.000 nemačkih maraka.

Sid Meier-ov računar predstavlja deo računarske istorije i prava je šteta što se ne nalazi u nekom muzeju računara. Njegova vrednost je još veća, jer sadrži i beta verziju jedne od najpoznatijih igara svih vremena.

