Ransomware napadi u velikom porastu

U poslednjih godinu dana, SAD je iskusila veliko povećanje ransomware napada (63 odsto), dok je u Velikoj Britaniji taj porast još dramatičniji (67 procenata). Ovo su rezultati istraživanja koje je objavio Malwarebytes.

U istraživanju se navodi i da je vidljiv porast napada koje nisu napravile najveće hakerske grupe. U toku prošle godine, top 15 hakerskih grupa izvelo je 75 procenata ransomware napada, dok je u poslednjih godinu dana njihov broj smanjen na 69 procenata. To ukazuje da su ransomware napadi postali dostupniji širem krugu sajber-kriminalaca.

Najveći broj napada desio se u SAD-u, 48 procenata gledajući globalno. Kada se gledaju samo obrazovne ustanove, onda je 60 procenata napada izvedeno u SAD-u, dok je kod zdravstvenih ustanova taj procenat još veći, 71 odsto. Zato se predlaže da se u ovim industrijama sprovedu robusne sajber-bezbednosne mere, kao i da se kontinualno radi na edukaciji zaposlenih.

Istraživanje je ukazalo i da napadači menjaju taktiku napada. Ransomware hakerske grupe se sve više oslanjaju na sistemske administratorske alate kao podlogu za svoje napade, čime detekcija i prevencija postaju teži ukoliko kompanije nemaju specijalne timove koji se bave tim problemom. I tajming napada se promenio. Većina ransomware napada započeta je između jedan i pet ujutru, targetirajući organizacije kada je manja šansa da će IT osoblje biti na poslu. Ukupno vreme napada je takođe smanjeno. Kompletan napad, od inicijalnog pristupa do zaključavanja podataka, sada se meri satima, dok je nekad to trajalo i nekoliko nedelja. Zato je više nego ikad neophodna brza detekcija i odgovor na napad.

Izvor: Betanews

