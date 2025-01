SAD prodaje 69.000 zaplenjenih bitkoina

Krajem prošle godine Američki sud autorizovao je Ministarstvo pravde da proda 69.370 bitkoina zaplenjenih u najvećoj zapleni ove kripto-valute u istoriji. Sa cenom, koja je u trenutku pisanja ove vesti oko 92.000 dolara, od prodaje bi moglo da se dobije oko 6.4 milijardi dolara. Ministarstvo pravde tvrdi da je volatilnost (nepredvidljivost promena) cena bitkoina glavni razlog hitne prodaje.

Pomenute bitkoine hakeri su inicijalno ukrali od Silk Road-a, ilegalnog online marketa, gde su oni bili jedino sredstvo plaćanja. Krađa se dogodila 2012. godine, neposredno pre nego što je američka Vlada uspela da zatvori tu prodavnicu. Istražni organi su 2020 godine otkrili ukradene bitkoine, tokom proširenja istrage oko Silk Road-a.

Kompanija Battle Born Investment, koja je kupila imovinu stečajne mase od pojedinca za koga se verovalo da je haker koji je opljačkao Silk Road, osporila je ovu zaplenu. Nakon neuspeha da sudskim putem vrate bitkoine, kompanija je pokušala da demaskira hakera putem zahteva Zakona o slobodi informacija – što je dovelo do novog sudskog spora. Na kraju, u decembru prošle godine, sud je odlučio da haker ima pravo na privatnost, kao neko ko je bio predmet krivične prijave i da zbog toga ne bi trebalo da bude razotkriven. Time je polaganje prava Battle Born Investments-a na bitkoine okončano i otvoren je put da Vlada zatraži njihovu prodaju.

Ubrzo nakon objavljivanja ove vesti, cena bitkoina je pala, što su neki mediji povezali sa spekulacijama o njihovoj prodaji. Pojavilo se i drugo mišljanje, koje je pad povezalo sa najavljenim promenama u strategiji monetarne politike Federalnih rezervi i novim podacima Ministarstva finansija koji su izazvali zabrinutost zbog inflacije.

Ako dođe do prodaje, to će svakako uticati na cenu ove kripto-valute. Sa finansijske tačke gledišta, možda je važnije to što bi ova akcija mogla da pokvari planove Donalda Trampa da uspostavi američku rezervu bitkoina. U decembru, u vreme kada je Ministarstvo pravde tražilo dozvolu za prodaju bitkoina, Tramp je potvrdio da je potrebno uspostaviti rezervu u ovoj kripto-valuti. Tramp je od jula prošle godine u svojoj kampanji navodio da želi da bude „pro-kripto“ predsednik, obećavajući da će ublažiti propise i sugerišući da bi kripto-valute mogle da se upotrebe za brisanje američkog državnog duga.

Trampova ideja je bila da izgradi američku rezervu bitkoina od kriptovaluta zaplenjenih u krivičnim istragama, tako da po njegovoj zamisli ne bi imalo smisla prodavati najveći ulov ikada na tom polju. Analitičari su procenili da postoji 60 procenata šanse da će Tramp ove godine implementirati trezor sa rezervom bitkoina. Ako se to dogodi, cena ove kripto-valute mogla bi da doživi značajan skok – možda čak i do 225.000 dolara do kraja 2025. godine. Ta prognoza čini najavljenu prodaju neprivlačnom za pro-kripto regulatore, koji možda vide više vrednosti u čuvanju i gomilanju zaliha nego u prodaji kripto-valuta.

Izvor: ArsTechnica

