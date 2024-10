Samsung objavio novi premium Chromebook sa većim ekranom

Prošla je otprilike godina dana otkako je Google prvi put najavio svoju inicijativu Chromebook Plus, hardver više klase koji takođe dolazi sa softverskim funkcijama koje nećete pronaći na osnovnim Chromebook-ovima. Google se sada pridržava redovnog šestomesečnog ritma sa ovim ažuriranjima, pa danas imamo informacije o novom hardveru kao i o nekim AI funkcijama koje stižu na različite Chromebook-ove.

Novi Chromebook hardver

Verovatno najzanimljivije ažuriranje o kojem danas čujemo jeste novi hardver iz Samsunga: Galaxy Chromebook Plus. Sviđali su mi se neki od prethodnih Samsungovih pokušaja pravljenja vrhunskih Chromebook-ova, pa me zanima kako će se ovaj pokazati. Google kaže da je ovo najtanji i najlakši Chromebook Plus, težak 2,58 funte i tanji od pola inča. Uprkos toj maloj veličini, ima OLED ekran od 15,6 inča, što ukazuje da će ovaj laptop biti sličan 15-inčnom MacBook Air-u po osećaju.

Što se tiče specifikacija, ima Intel Core 3 100U, 256 GB memorije i 8 GB RAM-a, specifikacije koje bi trebalo da budu više nego dovoljne za dobro iskustvo sa Chrome OS-om. Samsung tvrdi da je autonomija baterije 13 sati, što bih voleo da poverujem, ali ostajem skeptičan. Previše Chromebook-ova se hvali dugim vremenom trajanja baterije i potpuno promaši tu procenu, pa me zanima da li su ovde napravljena neka značajna poboljšanja.

Ovo je takođe prvi Chromebook sa novim tasterom pod nazivom “Quick Insert”. On zamenjuje postojeći Launcher taster (na mestu gde se na većini laptopova nalazi Caps Lock) i otvara unapređeni meni desnog klika koji izgleda modernije i korisnije. U njemu se nalaze opcije za Gemini-ov “help me write”, pretraga emotikona i GIF-ova, lista nedavno otvorenih veb sajtova, pretraživač za Google Drive i još nekoliko alata. Samsung Galaxy Chromebook Plus je prvi laptop sa ovim tasterom, ali stariji Chromebook-ovi mogu takođe pozvati meni pomoću prečice na tastaturi (launcher key + F).

Cena Galaxy Chromebook Plus modela je 699 dolara, što ga čini najskupljim Chromebook Plus modelom do sada. Nema tačnog datuma izlaska, ali trebalo bi da bude dostupan ovog meseca.

Lenovo takođe ima novi uređaj, Chromebook Duet 11″. Kao što ime sugeriše, to je mali konvertibilni uređaj, ažuriranje originalnog modela koji je Lenovo predstavio 2020. godine. Zadržava isti mali faktor oblika i odvojivu tastaturu, ali ima noviji MediaTek Kompanio 838 procesor, kao i do 8 GB RAM-a i 128 GB memorije. Preporučujem da nabavite kombinaciju sa 8 GB RAM-a i 128 GB memorije, jer bilo šta manje neće biti dovoljno 2024. godine. Lenovo je takođe smanjio okvire u odnosu na originalni model, što bi trebalo da učini ovaj već mali uređaj još kompaktnijim.

Možete dobiti i olovku i koristiti je uz besplatnu tromesečnu pretplatu na Goodnotes. Google kaže da je Goodnotes optimizovan za Chrome OS, pa bi trebalo da pruži bolje iskustvo sada. Ipak, većina aplikacija za olovke na Chromebook-ovima do sada nije bila naročito dobra, pa ćemo videti kako će ovo funkcionisati. Lenovo kaže da će opcija sa 4 GB RAM-a i 64 GB memorije koštati 340 dolara, dok model sa 8 GB / 128 GB košta 390 dolara. Oba dolaze sa tastaturom i olovkom.

AI pogodnosti i druga softverska ažuriranja

Na svakoj od poslednje dve prezentacije Chromebook-ova koje je Google održao, kompanija je najavljivala nove softverske funkcije koje će doći u budućnosti. Kao što je to učinio i u maju, Google sada ispunjava neka od ranije najavljenih obećanja.

Verovatno najveća novina je Gemini-ova funkcija “help me read” koja može, prema Google-ovim rečima, “sažeti PDF-ove, članke ili veb sajtove, sve jednim desnim klikom”. Google je već neko vreme pričao o ovoj funkciji, a ovo je njena prva implementacija koja svakako nije konačna – Google najavljuje da će sledeće godine omogućiti da označite određene paragrafe i rečenice za koje želite više detalja.

Druge nove funkcije uključuju Live Translate, koji koristi AI za automatsko generisanje titlova za sve što je na vašem računaru, uključujući video pozive, filmske datoteke ili YouTube prenose uživo. Slično tome, aplikacija Recorder može automatski kreirati transkripte onoga što snima, zajedno sa identifikacijama govornika i sažetkom. Live Translate je već dostupan na Pixel telefonima, a aplikacija Recorder je takođe na Android telefonima, pa nije iznenađenje da ih nalazimo ovde.

Konačno, Google poboljšava kvalitet zvuka i slike na pozivima. Funkcija “studio-style mic” koristi AI za smanjenje šuma i reverberacije, a video izlaz može biti automatski prilagođen za bolje osvetljenje. Ove funkcije će raditi na bilo kojoj platformi za video pozive koju možete koristiti na Chromebook-u.

Gore navedene funkcije su ekskluzivne za Chromebook Plus modele, ali Google ima niz ažuriranja koja dolaze na sve Chrome OS ažuriranja. Za početak, sve nove kupovine Chromebook-a dolaze sa tri meseca Google One AI Premium plana, koji uključuje Gemini Advanced, 2 TB memorije i Gemini u aplikacijama Docs, Sheets, Slides i Gmail. (Kupci Chromebook Plus-a i dalje ga dobijaju na celu godinu, kako je najavljeno u maju.) S obzirom da je to plan od 20 dolara mesečno, to je solidna pogodnost.

Pored toga, Google olakšava korisnicima Chromebook-a da koriste Gemini tako što uključuje prečicu za Gemini chat direktno na traci zadataka Chrome OS-a. Ako želite da ljudi probaju nove funkcije, najbolje je da ih stavite pravo ispred njih, zar ne?

Dve druge funkcije koje Google uvodi prvi put su najavljene u maju. Jedna je fokus tajmer, koji vas podstiče da izaberete hitan zadatak, plejlistu i tajmer. Nakon toga ćete ući u režim “do not disturb” dok radite na zadatku. Takođe postoji funkcija “Welcome Back” koja se pojavljuje kada se prijavite na laptop. Ona povlači aplikacije i stranice za koje misli da idu zajedno kako biste mogli da nastavite ono na čemu ste prethodno radili.

Kao i sa hardverom najavljenim danas, nema tačnih informacija kada će sve ovo početi da se primenjuje, ali možete očekivati da će biti dostupno ovog meseca.

Izvor: Engadget

