Samsung predstavio Galaxy S25 seriju telefona

Samsung Electronics Co., Ltd. predstavio je modele Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25 i tako postavio nov standard uređaja kao pravog AI saputnika uz najprirodnije i najkontekstualnije mobilno iskustvo ikada. Uvođenjem višemodalnih AI agenata, Galaxy S25 serija predstavlja prvi korak u Samsung viziji promene načina na koji korisnici interaguju sa svojim telefonom i svojim svetom.

Prilagođeni čipset Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, prvi ove vrste, obezbeđuje veću procesorsku snagu na uređaju za Galaxy AI[1] i vrhunski opseg i kontrolu kamere uz ProVisual Engine nove generacije za Galaxy uređaje.

„Najbolje inovacije predstavljaju odraz svojih korisnika i zato smo razvili Galaxy AI da bismo svima pomogli da koriste svoje uređaje na prirodniji i lakši način, uz garanciju da je njihova privatnost bezbedna“, izjavio je TM Roh, predsednik i rukovodilac Mobile eXperience poslovanja u kompaniji Samsung Electronics. „Galaxy S25 serija otvara vrata AI-integrisanom operativnom sistemu koji suštinski menja način na koji koristimo tehnologiju i živimo.“

Naše najintuitivnije i najlakše mobilne interakcije ikada

Uz One UI 7[2], Galaxy S25 serija je pravi AI pratilac koji razume kontekst vaših potreba i sklonosti i pruža personalizovano AI iskustvo uz garantovanu privatnost na svakom koraku. Ovo je početna tačka zajedničke vizije sa kompanijom Google o stvaranju Android uređaja sa AI-em u središtu, koja okuplja divelopere i partnere iz celog sveta.

AI agenti sa višemodalnim kapacitetima omogućavaju da Galaxy S25 tumači tekst, govor, slike i video snimke u cilju prirodne interakcije. Zahvaljujući novoj verziji funkcije Circle to Search[3] kompanije Google, pretraga ekrana telefona je korisnija, brža i kontekstualnija. Ova funkcija sada brže prepoznaje brojeve telefona, mejl i URL adrese na vašem ekranu, što vam omogućava da pozovete, pošaljete mejl ili posetite neki sajt jednim dodirom.

Uz Galaxy S25 seriju, možete da vršite i efikasnu pretragu sa kontekstualnim predlozima narednih koraka. Pored toga, Galaxy S25 omogućava lako prelaženje iz jedne aplikacije u drugu za brzo delovanje, kao što je deljenje GIF-a ili čuvanje detalja o nekom događaju.

Galaxy S25 serija takođe predstavlja revoluciju u razumevanju prirodnog jezika i tako olakšava svakodnevne interakcije. Jednostavno upitajte i intuitivno pronađite određenu fotografiju u Samsung galeriji ili prilagodite veličinu slova na ekranu u podešavanjima.

Samo pritisnite i držite taster sa strane da aktivirate Gemini kako biste obavljali nesmetanu interakciju sa Samsung i Google aplikacijama, kao i sa aplikacijama trećih strana kao što je Spotify. Na primer, pronađite sezonski raspored tima za kog navijate i dodajte ga u Samsung kalendar – putem samo jedne komande.

Ove intuitivne interakcije su unapređene proširenjem popularnih Galaxy AI alata za komunikaciju, produktivnost i kreativnost. Galaxy S25 organizovano čuva pozive putem funkcije Call Transcript[4] i sažetka. Funkcija Writing Assist za pravljenje sažetka sadržaja ili automatsko formatiranje beleškimože da se uključitamo gde tekst može da se odabere, bez potrebe za prelaskom sa jedne na drugu aplikaciju. Funkcija Drawing Assist[5] stvara nove načine pretvaranja ideja u stvarnost kroz kombinovanje unetih skica, teksta ili slika.

Hiperpersonalizovano iskustvo uz bezbednu privatnost

U eri AI-a, personalizacija ide ruku pod ruku sa privatnošću. Na Galaxy S25 seriji, Personal Data Engine[6] omogućava personalizovane AI funkcije tako što analizira vaše podatke na uređaju kako bi pružio posebno skrojeno iskustvo koje odražava vaše sklonosti i obrasce korišćenja. Ovi uvidi nude personalizovano iskustvo kao što je pretraga za starom fotografijom u galeriji korišćenjem prirodnog načina govora ili vođenje kroz dan uz funkciju Now Brief[7], koja aktivno nudi preporukedostupne preko funkcije Now bar[8] na zaključanom ekranu. Svi personalizovani podaci ostaju privatni i bezbedni zahvaljujući Knox Vaultu. U kombinaciji sa unapređenim procesorskim kapacitetima na uređaju, ovo stvara moćno, zaštićeno AI iskustvo koje je jedinstveno za Galaxy.

Galaxy S25 takođe uvodi postkvantnu kriptografiju za zaštitu ličnih podataka od novih pretnji koje bi mogle da porastu sa razvojem kvantnog računarstva.

S obzirom da nema privatnosti bez sveobuhvatne bezbednosti, One UI 7 je postavio temelje za ove inovacije uvođenjem dodatnog, ojačanog nivoa sigurnosti uređaja koji je osmišljen za doba AI i hiperkonektivnosti. Dodatna ažuriranja obuhvataju podešavanja maksimalnih ograničenja, unapređenu zaštitu od krađe i novu Knox Matrix komandnu tablu za praćenje bezbednosnog statusa duž ekosistema povezanih uređaja.

Najmoćnije Galaxy performanse ikada

Galaxy S25 serija je opremljena procesorom Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. Sa jedinstvenim prilagođavanjima za Galaxy, ovo je najmoćniji procesor ikada u Galaxy S seriji i nudi rast performansi od 40% za NPU, 37% za CPU[9] i 30% za GPU u poređenju sa prethodnom generacijom. Zahvaljujući ovoj snazi, Galaxy S25 serija može da obrađuje više AI iskustava na uređaju bez kompromisa, uključujući AI zadatke koji su prethodno bili zasnovani na klaudu, kao što je Generative Edit [10].

Samsung i Qualcomm Technologies su zajednički radili na prilagođavanju procesora Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. Galaxy S25 serija se odlikuje naprednom, efikasnom AI obradom slika uz ProScaler[11] za poboljšanje od 40%[12] u kvalitetu skaliranja slike na ekranu, dok kombinovanje prilagođene tehnologije sa Samsung Digital Natural Image engine (mDNIe) ugrađenim u procesor primenom Galaxy IP omogućava veću energetsku efikasnost ekrana.

Snapdragon® 8 Elite for Galaxy takođe ima Vulkan Engine i unapređen Ray Tracing za lakši i realističniji mobilni gejming.

Intenzivno korišćenje uređaja i AI obrada se nesmetano odvijaju zahvaljujući izmenjenoj strukturi raspoređivanja toplote sa 40% većom komorom za isparavanje i prilagođenim materijalom termičkog interfejsa (TIM) za dodatno unapređenje termo-efikasnosti.

Oslobađanje istinski profesionalne kreativnosti

Galaxy S25 serija nudi veoma detaljne snimke pri svakom opsegu uz senzore za visoku rezoluciju i ProVisual Engine, i tako postavlja nov standard mobilne fotografije. Uz nov senzor 50 MP ultraširoke kamere unapređen u odnosu na prethodnih 12 MP, Galaxy S25 Ultra pruža izuzetnu jasnoću i živopisnost.

10-bitno HDR snimanje se sada primenjuje automatski i nudi četiri puta bogatije predstavljanje boja u poređenju sa 8-bitnim. Galaxy S25 serija tako može da zabeleži detalje u bilo kakvim uslovima osvetljenja. Pored toga, video snimci pri slabom osvetljenju nikad nisu bili jasniji nego sa Galaxy S25[13]. Zahvaljujući moćnom procesoru, Galaxy S25 analizira kretanje i vreme da bi efikasnije smanjio buku. Ova integracija omogućava registrovanje i pokretnih i statičnih objekata uz veću preciznost, što garantuje oštrije i jasnije snimke u bilo kakvim uslovima.

Galaxy S25 takođe uvodi niz alata koji su nekad bili ograničeni na specijalizovani softver i tako napredno uređivanje čini dostupnim za sve. Sada svako može da bude profesionalac pri uređivanju fotografija i video snimaka. Funkcija Brisač zvuka[14] čini uklanjanje neželjene buke u video snimcima jednostavnijim. Izolovanjem kategorija zvuka – uključujući glasove, muziku, vetar, prirodu, gužvu i buku – možete da kontrolišete šta da smanjite ili potpuno uklonite.

Za iskustvo slično DSLR-u na mobilnom uređaju, Galaxy S25 uvodi kontrolu dubine polja uz Virtualni otvor blende, integrisan u popularni Expert RAW[15]. Galaxy S25 takođe unapređuje vizuelnu kreativnost uz Galaxy Log, koji omogućava opcije preciznog stepenovanja boja za profesionalniju video produkciju.

Funkcija Portrait Studio[16] takođe je unapređena i omogućava korisnicima da kreiraju personalizovane avatare uz izraze lica vernije stvarnosti. Funkcija filtera uvodi nove filtere u analognom stilu i pruža filmsku estetiku za fotografije i video snimke.

Izdržljiv dizajn obuhvata cirkularniji pristup

Galaxy S25 serija se oslanja na „suštinski dizajn“ Galaxy uređaja zasnovan na „jednostavnim, konkretnim i emotivnim“ elementima. Galaxy S25 Ultra odražava ovu suštinu u najtanjoj, najlakšoj i najizdržljivijoj Galaxy S seriji do sada, uz zaobljenu ivicu za udobno držanje koja dopunjuje estetski identitet ove serije.

Galaxy S25 Ultra sadrži izdržljivi titanijum i novi Corning® Gorilla® Armor 2, prvi materijal svoje vrste koji je izdržljiviji od stakla. On kombinuje keramičko staklo kompanije Corning sa originalnim anti-refleksivnim tretmanom površine i tako pomaže u naprednoj zaštiti pri padu, kao i anti-refleksivnom tretmanu površine i otpornosti na ogrebotine.[17]

Svaka spoljašnja komponenta Galaxy S25+ i S25 sada obuhvata najmanje jedan reciklirani materijal[18] jer metalni okvir po prvi put sadrži reciklirani ojačani aluminijum[19].

Pored toga, Galaxy S25 serija koristi najmanje 50% recikliranog kobalta za bateriju[20] i Galaxy S25 će biti prvi Galaxy pametni telefon koji sadrži baterije napravljene od recikliranog kobalta sa prethodnih Galaxy uređaja ili baterija odbačenih tokom proizvodnog procesa. Samsung prolazi kroz više faza sa svojim partnerima koji slično razmišljaju, od izvlačenja kobalta iz iskorišćenih baterija do ponovnog korišćenja recikliranog kobalta za Galaxy S25 baterije.

U kombinaciji sa sedam generacija ažuriranja operativnog sistema i sedam godina bezbednosnih ažuriranja[21], Galaxy S25 serija garantuje pouzdane i poboljšane performanse tokom dužeg radnog veka.

Svi Galaxy S25 uređaji dolaze sa šest meseci Gemini Advanced i 2 TB čuvanja na klaudu bez dodatnih troškova. Gemini Advanced dolazi sa našim najsposobnijim AI modelima i prioritetnim pristupom najnovijim funkcijama kao što su Gems, prilagođeni AI stručnjaci za bilo koju temu i dubinsko istraživanje, koje deluje kao vaš lični AI pomoćnik za istraživanje.

Galaxy S25 serija se može naručiti u prednarudžbini od 22.1. Galaxy S25 Ultra je dostupan[22] u titanijum srebrno-plavoj, titanijum crnoj, titanijum belo-srebrnoj i titanijum sivoj. Galaxy S25 i Galaxy S25+ su dostupni u mornarskoplavoj, tamnosrebrnoj, ledenoplavoj i boji mente.

Više o Galaxy S25 Ultra , Galaxy S25+ i Galaxy S25 i kao i prednarudžbini možete pročitati na linku. Prednarudžbina traje do 6.2.2025. do kraja dana.

Korisnička podrška

Samsung korisnička podrška nudi širok spektar pomoći, od korisničkih uputstava, rešavanja problema putem odgovora na najčešće postavljana pitanja i video materijala sa objašnjenjima do lokacije najbližeg ovlašćenog servisnog centra, kojih za mobilne uređaje imamo 546 širom Evrope.

Za mobilne uređaje možete da koristite našu uslugu daljinskog upravljanja, koja jednom od naših posebno obučenih stručnjaka omogućava da daljinski pregleda i kontroliše vaš Samsung Galaxy pametni telefon kako bi vam direktno pomogao sa uređajem. Takođe imamo alternativne opcije podrške putem Live Chata [23] i WhatsAppa[24] gde možete da ćaskate sa nekim od naših obučenih agenata. Samsung Community je još jedna platforma koja je samouslužna i koja vam omogućava da direktno razgovarate sa drugim Samsung korisnicima o svojim novim uređajima, postavljate pitanja i razmenjujete iskustva.

Da biste pronašli odgovarajuću opciju podrške posetite https://www.samsung.com/rs/support/contact/.

Galaxy S25 Ultra Ekran 6,9-inčni* QHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran Superbrza stopa osvežavanja od 120 Hz (1~120 Hz) Vizuelni pojačivač Prilagodljiv ton boje *Mereno dijagonalno, veličina ekrana Galaxy S25 Ultra iznosi 6,9 inča u punom pravougaoniku i 6,8 inča uključujući zaobljene ivice; stvarna površina gledanja je manja usled zaobljenih ivica i otvora za kameru. Dimenzije i težina 77,6 X 162,8 X 8,2 mm, 218 g Kamera 50MP ultraširoka kamera F1.9, FOV 120˚ 200MP široka kamera OIS F1.7, FOV 85˚ 50MP telefoto kamera 5x optički zum, OIS F3.4, FOV 22˚ 10MP telefoto kamera 3x optički zum, OIS F2.4, FOV 36˚ 12MP prednja kamera F2.2, FOV 80˚ Memorija i čuvanje podataka 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB *Dostupan kapacitet čuvanja podataka je podložan zavisi od postojećeg softvera. *Opcija memorije može da zavisi od tržišta. Baterija 5000 mAh *Standardna vrednost u laboratorijskim uslovima trećih strana. Standardna vrednost je procenjena prosečna vrednost uzimajući u obzir odstupanje od kapaciteta baterije među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. Ocenjeni (minimalni) kapacitet je 4855 mAh. Stvarno trajanje baterije može da zavisi od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih faktora. Punjenje* Žično punjenje*: do 65% punjenja za oko 30 minuta uz 45 W adapter** Brzo bežično punjenje 2.0*** Bežično deljenje baterije**** *Žično punjenje kompatibilno sa QC2.0 i AFC PD . **45 W strujni adapter se prodaje zasebno. Koristiti samo punjače i kablove koje je odobrio Samsung. ***Bežično punjenje kompatibilno sa WPC. ****Ograničeno na Samsung ili pametne telefone drugih brendova sa Qi bežičnim punjenjem, uključujući Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 serija, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 serija, Z Fold2, Note20 serija, S20 serija, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE i Note5. Dostupno samo uz određene Samsung Galaxy nosive uređaje kao što su Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch i Galaxy Buds. Ako je baterija napunjena manje od 30%, može se desiti da bežično deljenje baterije ne funkcioniše. Može se desiti da ne radi sa određenom dodatnom opremom, poklopcima, uređajima drugih brendova ili nekim Samsung nosivim uređajima. Deljenje baterije može uticati na prijem poziva ili usluge podataka, u zavisnosti od mrežnog okruženja. OS Android 15 One UI 7 Mreža i konektivnost 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4 *Zahteva optimalnu 5G mrežnu vezu, dostupnu na određenim tržištima. Proverite dostupnost i detalje sa svojim operatorom. Brzina preuzimanja i strimovanja može da zavisi od provajdera sadržaja, serverske veze i drugih faktora. **Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatora. Stvarna brzina može da zavisi od tržišta, operatora i korisničkog okruženja. ***Dostupnost Wi-Fi 7 mreže može da zavisi od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu vezu. Zahteva Wi-Fi 7 ruter. Otpornost na vodu IP68 *IP68 rejting: otporan na vodu i prašinu na osnovu uslova laboratorijskog testiranja sa uranjanjem do dubine od 1,5 metara slatke vode u trajanju od 30 minuta. Nakon kvašenja isprati ostatke /osušiti. Ne savetuje se za upotrebu na plaži ili bazenu. Otpornost na vodu ili prašinu vašeg uređaja nije stalna i može vremenom da se smanji. Otpornost na vodu i prašinu S Pen olovke takođe može vremenom da se smanji usled normalnog trošenja.







Galaxy S25 Galaxy S25+ Ekran 6,2-inčni FHD+* 6,7-inčni QHD+ * Dynamic AMOLED 2X ekran Superbrza stopa osvežavanja od 120 Hz (1~120 Hz) Vizuelni pojačivač Prilagodljiv ton boje * Mereno dijagonalno, veličina ekrana modela Galaxy S25 iznosi 6,2 inča u punom pravougaoniku i 6,0 inča uključujući zaobljene ivice, a veličina ekrana modela Galaxy S25+ iznosi 6,7 inča u punom pravougaoniku i 6,5 inča uključujući zaobljene ivice; stvarna površina gledanja je manja usled zaobljenih ivica i otvora za kameru. Dimenzije i težina 70,5 x 146,9 x 7,2 mm, 162 g (mmWave/Sub6) 75,8 x 158,4 x 7,3 mm, 190 g (mmWave/Sub6) Kamera 12MP ultraširoka kamera F2.2, FOV 120˚ 50MP široka kamera OIS F1.8, FOV 85˚ 10MP telefoto kamera 3x optički zum, F2.4, FOV 36˚ 12MP prednja kamera F2.2, FOV 80˚ Memorija i čuvanje podataka 12 + 512GB 12 + 256GB 12 + 128GB 12 + 512GB 12 + 256GB * Dostupan kapacitet čuvanja podataka je podložan zavisi od postojećeg softvera. *Opcija memorije može da zavisi od tržišta. Baterija 4000 mAh 4900 mAh * Standardna vrednost u laboratorijskim uslovima trećih strana. Standardna vrednost je procenjena prosečna vrednost uzimajući u obzir odstupanje od kapaciteta baterije među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. Ocenjeni (minimalni) kapacitet je 3885 mAh za Galaxy S25 i 4755 mAh za Galaxy S25+. Stvarno trajanje baterije može da zavisi od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih faktora. Punjenje Žično punjenje*: do 50% punjenja za oko 30 minuta uz 25 W adapter** i 3A USB-C kabl*** Brzo bežično punjenje 2.0**** Bežično deljenje baterije***** Žično punjenje*: do 65% punjenja za oko 30 minuta uz 45 W adapter** Brzo bežično punjenje 2.0*** Bežično deljenje baterije**** * Žično punjenje kompatibilno sa QC2.0 i AFC PD . **Strujni adapter i kabl za podatke se prodaju zasebno. Korišćenje originalnog Samsung 45 W strujnog adaptera i kabla za podatke se preporučuje za Galaxy S25+, a originalni Samsung 25 W strujni adapter i kabl za podatke se preporučuju za Galaxy S25. ***Rezultati internih laboratorijskih testova Samsunga, sprovedenih sa 25 W putnim adapterom povezanim na novu verziju Galaxy S25 pre lansiranja i 45 W putnim adapterom povezanim na novu verziju Galaxy S25+ pre lansiranja kada je uređaj imao 0% preostalog punjenja baterije, sa isključenim svim uslugama, funkcijama i ekranom. Stvarna brzina punjenja može da zavisi od stvarne upotrebe, uslova punjenja i drugih faktora. *** Bežično punjenje kompatibilno sa WPC. **** Ograničeno na Samsung ili pametne telefone drugih brendova sa Qi bežičnim punjenjem, uključujući Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 seriju, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 seriju, Z Fold2, Note20 seriju, S20 seriju, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE i Note5. Dostupno samo uz određene Samsung Galaxy nosive uređaje kao što su Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch i Galaxy Buds. Ako je baterija napunjena manje od 30%, može se desiti da bežično deljenje baterije ne funkcioniše. Može se desiti da ne radi sa određenom dodatnom opremom, poklopcima, uređajima drugih brendova ili nekim Samsung nosivim uređajima. Deljenje baterije može uticati na prijem poziva ili usluge podataka, u zavisnosti od mrežnog okruženja. OS Android 15 One UI 7 Mreža i konektivnost 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4 *5G usluge su podržane samo na lokacijama sa 5G mrežom. Zahteva optimalnu 5G vezu. Stvarna brzina može da zavisi od tržišta, operatora i korisničkog okruženja. ** Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatora. ***Dostupnost Wi-Fi 7 mreže može da zavisi od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu vezu. Zahteva Wi-Fi 7 ruter. Otpornost na vodu IP68 * IP68 rejting: otporan na vodu i prašinu na osnovu uslova laboratorijskog testiranja sa uranjanjem do dubine od 1,5 metara slatke vode u trajanju od 30 minuta. Nakon kvašenja isprati ostatke /osušiti. Ne savetuje se za upotrebu na plaži ili bazenu. Otpornost na vodu ili prašinu vašeg uređaja nije stalna i može vremenom da se smanji.

