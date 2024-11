Sega povlači dosta starih igara iz prodavnica

Sega uklanja niz svojih klasičnih igara sa modernih uređaja. Kompanija je objavila FAQ na svom sajtu (preko Eurogamer-a), gde je pojasnila koje Sega Classics igre će biti uklonjene sa svake platforme sledećeg meseca. Kolekcija uključuje neke od najpoznatijih naslova izdavača, kao što su Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe i Altered Beast.

Uklanja se preko 60 igara

Preko 60 Sega Classics igara biće uklonjeno sa Steam-a, Xbox-a, Switch-a i PlayStation-a 7. decembra u 14:59 po istočnom vremenu. Pored pomenutih naslova, među uklonjenim igrama su i Virtua Fighter 2, Streets of Rage, trilogija Golden Axe, Ecco the Dolphin i ikonična igra iz devedesetih, Toejam and Earl.

Sega Genesis Classics paket takođe će biti uklonjen sa Switch-a i PlayStation-a istog dana. Međutim, FAQ beleži da će „odabrani klasični naslovi“ i dalje biti dostupni za igranje sa Switch Online članstvom. Ako već posedujete neku od igara koje će biti uklonjene (ili ih preuzmete pre ovog datuma), one će ostati igrive u vašoj biblioteci, ali ne očekujte popravke grešaka ili druga softverska ažuriranja u budućnosti.

Sega nije navela razlog za uklanjanje igara. Međutim, ova odluka deluje neobično s obzirom na to da kompanija ponovo pokreće igre poput Crazy Taxi (kao multiplayer AAA naslov), Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe i Streets of Rage. Održavanje klasičnih naslova dostupnim moglo bi pomoći u evociranju nostalgije kod starijih igrača i predstavljanju ovih franšiza mlađoj publici, što bi moglo biti bolja marketinška strategija od potencijalne konfuzije sa višestrukim naslovima koji imaju slične ili iste nazive.

Izvor: Engadget

