Sony predstavio PS5 Pro konzolu

Sony je zvanično predstavio PlayStation 5 Pro konzolu, unapređenu verziju sada već četiri godine starog PlayStation-a 5. Nova verzija donosi unapređeni ray tracing, upscalig videa i bolji rendering, tako da korisnici više ne moraju da biraju između boljeg kvaliteta igranja i performansi.

Sony PS5 Pro donosi, kako kompanija navodi „Big 3“ poboljšanja. U pitanju su brži GPU, napredniji ray tracing i AI zasnovano povećanje rezolucije. Novi GPU ubrzava renderovanje slike za 45 procenata, a tu je i ubrzanje RAM-a od 28 procenata u odnosu na originalnu konzolu. Ray tracing je brži između dva i tri puta. AI hardver, nazvan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) analizira sliku piksel po piksel, čime se dobija kvalitetno povećanje rezolucije sa 1080p na 4K rezoluciju.

Kompanija je navela da aktivno radi na dodavanju PS5 Pro podrške u postojeće i nove PS5 igre, a nekoliko naslova je već spremno za nju: The Last of Us, Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West i Ratchet & Clank: Rift Apart. Ove igre će imati tečnije animacije i oštrije pozadine na PS5 Pro konzoli, što će korisnicima obezbediti atraktivnije gaming iskustvo.

Jednostavno rečeno, PS5 Pro je najmoćnija Sony konzola do sada, ali na žalost takva joj je i cena. Ona će koštati čak 699 dolara, a najverovatnije će se odvojivi disk drajv kupovati posebno, za šta će biti potrebno da se izdvoji još 79 dolara. Početak prodaje PS5 Pro konzole zakazan je za 9. novembar ove godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet