Sony objavio specifikacije za PlayStation 5

Posle meseci iščekivanja, Sony je konačno otkrio specifikaciju hardvera za svoju novu konzolu, koja se očekuje u prodaji na jesen.

AMD kao pogonska snaga

Ovu mašinu će pokretati prilagođeni osmojezgarni AMD Zen 2 procesor, klokovan na 3.5GHz (promenljive frekvencije), kao i posebno kreirana grafika za PS5, takođe AMD, RDNA 2 arhitekture, za koju se navodi da će isporučivati 10.28 teraflopsa snage. To je između dva i pet puta više od PS4, u zavisnosti od toga da li se govori o standardnoj ili Pro verziji. Takođe, posedovaće 16GB GDDR6 RAM-a i prilagođeni SSD za koji SONY već neko vreme navodi da je neuporedivo brži od svega do sada.

Japanska kompanija tu brzinu prezentovala na igri Spider-Man u kojoj je ranije bilo potrebno osam sekundi, sa novom konzolom će biti potrebno manje od sekunde.

Monstruozno brzi SSD, 4K Blu-ray

Kada su brojke SSD-a u pitanju, treba još dodati da za ono što je PS4 bilo potrebno 20 sekundi za gigabajt podataka, SSD PS5 konzole bi trebalo da omogući 5GB podataka u sekundi. PS5 će imati takođe i mesto za USB drajvove, ipak sporijih brzina, u cilju lakše kompatibilnosti sa PS4 igrama. Najavljeno je i da će nova konzola imati čitač 4K Blu-ray diskova i dalje. Ipak, čini se da će Microsoft sa novom X Box konzolom biti brži, iako obe konzole imaju sličnu konfiguraciju i hardver istih proizvođača. Novi X box će imati ukupnu snagu od 12 terflopsa sa procesorom na većoj frekvenciji, od 3.8GHz.

Ipak dva IT giganta, Sony i Microsoft uz fina prilagođavanja ne bi trebalo da se previše razlikuju po snazi. Druge stvari bi trebalo da budu te koje će prevagnuti kada kupci budu na kasi. Od dizajna konzole, ekskluzivnih naslova, interfejsa softvera, online podrške, pa i cene. Sony je do sada objavio dosta detalje, između ostalog i podršku za 8K gaming, kao i 4K gaming u 120Hz. Uz to, tu je i plan za 3D audio za koji bi tek trebalo da se vidi kako će se pokazati u praksi.

