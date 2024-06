SpaceX Starship: Prvi povratak iz svemira

Bilo je planirano da Starship povratak iz svemira savlada još ranije, ali se to dogodilo tek sada. Letelica mnoge već asocira na put na Mars, a poslednji let dokazuje da su rakete za višekratnu upotrebu više od mašte.

Elon Musk je još 2019. godine govorio o planovima za “pohod” na Mars, i to ne samo o putovanju do Crvene planete, već i o akcijama koje bi dovele do prvih održivih naselja. Tako bi u okviru ovih dugoročnih planova ljudi postali interplanetarna vrsta, i to ne za sto ili dvesta godina, već, kako već neko vreme tvrdi Musk, mnogo ranije.

Lansiranje jedne Starship letelice košta oko dva miliona dolara, a za teraformiranje Marsa biće potrebno daleko više od jednog Starship broda. Musk kaže da će za uspešnost projekta biti neophodno bar hiljadu letelica, koje će poslužiti za prevoz tereta, građevinskog materijala i posade, a za čitav proces će, kako se procenjuje, trebati bar 20 godina.

Da bi se uopšte razmišljalo o naseljima na Marsu neophodno je da bar jedna letelica sa posadom stigne do ove planete. SpaceX je 6. juna dokazao da Starship može da se vrati natrag na Zemlju, kako bi se ponovo koristio. Po prvi put su svi delovi rakete visoke 121 metar izdržali lansiranje, ali i spuštanje u Indijski okean.

Starship je najveća i najmoćnija letelica ikada napravljena. Ključ je budućnosti kompanije SpaceX, a uspeh zanima i agenciju NASA, budući da je letelica zamišljena kao deo nove Artemis misije na Mesec. Biće još test letova pre nego što na put krene i ljudska posada, a procenjuje se da bi to moglo da se dogodi krajem ove decenije.

Starship je do sada lansiran ukupno četiri puta, ovaj let je bio najuspešniji. Još uvek se ne zna kada će se dogoditi peti po redu, eksperti tvrde da nećemo morati dugo da čekamo.

