Stalker 2 ponovo odložen do novembra

Dugo očekivani Stalker 2: Heart of Chornobyl ponovo je odložen, ovog puta do 20. novembra. Trebalo je da bude objavljen 5. septembra. Ovo je samo najnovije kašnjenje u razvojnom ciklusu koji seže sve do 2010. godine, što je 14 godina. Najduže kašnjenje u istoriji gejminga je bilo za Duke Nukem Forever, sa 15 godina.

Razlozi za kašnjenje i nove informacije o igri

Zašto toliko dugo traje? Na početku su postojali problemi s finansiranjem. Developer GSC Game World je skoro zatvoren, ali je uspeo da prebrodi teškoće. Zatim su tvorci proveli mnogo vremena usavršavajući razne mehanike i funkcije, uključujući novi način renderovanja ljudskih zuba.

Događaji iz stvarnog sveta nastavili su da odlažu razvoj. Rusija je napala Ukrajinu, a GSC je bio smešten u Kijevu. Igra je stavljena na čekanje dok se osoblje preselilo u Prag, i na kraju nastavilo s razvojem 2022. godine. Nakon toga, igra je trebalo da bude objavljena u decembru prošle godine.

Međutim, bilo je potrebno rešiti neke probleme, pa je lansiranje pomereno na 5. septembar 2024. Izgleda da se greške još uvek pojavljuju, jer je sada predviđeno za novembar.

“Znamo da ste možda umorni od čekanja i zaista cenimo vaše strpljenje. Ova dva dodatna meseca će nam pružiti priliku da popravimo više ‘neočekivanih anomalija’ (ili jednostavno ‘grešaka’, kako ih vi zovete),” napisao je Jevhen Grigorovič, direktor igre u GSC Game World, u saopštenju za javnost. “Jednako smo nestrpljivi kao i vi da konačno objavimo igru i da je sami iskusite.”

Ko zna da li će zapravo izaći ovog novembra, ali sve je verovatnije. GSC je takođe najavio skori izlazak video zapisa koji će ponuditi “najobuhvatniji pogled na igru do sada,” sa premijernim datumom 12. avgusta. Ovaj video će uključivati intervjue s developerima, nove snimke iz igre i potpuni pregled jedne priče.

Za neupućene, Stalker 2: Heart of Chornobyl je nastavak popularnog FPS-a iz 2007. godine. Predstojeći nastavak donosi neke mehanike survival horora, što bi trebalo da bude zanimljivo. Postoji mnogo trejlera koje možete pogledati, što je očekivano kada se igra razvija već 14 godina.

Izvor: Engadget

