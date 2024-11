Stiže redizajnirani Mac mini sa snažnom mašinom

Možete pratiti početak trenda malih računara sve do prvog Mac mini modela, koji je debitovao 2005. godine sa jednostavnom idejom: Šta ako je desktop, ali mali? Sada Apple ima za cilj da tu ideju još više unapredi sa najnovijim Mac mini računarom, kutijom od pet inča sa pet inča, visokom svega dva inča, sposobnom za ozbiljne zadatke. I dok smo očekivali da će imati Apple M4 čip, moguće je konfigurisati ga i sa još snažnijim M4 Pro modelom, koji je takođe danas najavljen. U kombinaciji sa standardnih 16GB RAM-a (kao i novi M4 iMac), ovaj Mac mini nudi veoma privlačnu opciju po početnoj ceni od 599 dolara (499 dolara za obrazovne ustanove).

Razlog za smanjenje veličine i performanse novog Mac mini-ja

Apple tvrdi da M4 čip čini novi Mac mini do 1,8 puta bržim od M1 verzije, a do 2,2 puta bržim u pogledu grafike. (Činjenica da Apple ne poredi direktno sa M2 modelom sugeriše da ovo nije velika nadogradnja u odnosu na prošlu godinu.) Dok M4 čip ima do 10 jezgara, M4 Pro ima 14 jezgara (10 za performanse i 2 za efikasnost) i poseduje 20-jezgani GPU, što je duplo više u odnosu na osnovni M4 čip. M4 Pro prvi put donosi Thunderbolt 5 povezivanje na Mac, pružajući do tri puta veći propusni opseg u odnosu na Thunderbolt 3, kao i podršku za do 64GB RAM-a. Pored toga, ima propusnost memorije od 273 GBps, što bi trebalo da značajno pomogne u AI procesima.

S obzirom na to da je Apple Intelligence zvanično lansiran ove nedelje sa iOS-om 18.1, ovo je takođe važna stavka za novi Mac mini. M4 čip nudi 38 TOPS (biliona operacija u sekundi) AI procesorske snage, dok je M3 imao maksimum od 18 TOPS. Iako Apple to nije direktno izjavio, verovatno je AI jedan od glavnih razloga zašto sada Mac mini počinje sa 16GB RAM-a. Apple Intelligence zahteva najmanje 8GB RAM-a za rad, ali kompanija je priznala da to možda nije dovoljno za pokretanje AI funkcija u Xcode 16. Kao i uvek, više RAM-a je bolje za dugoročno korišćenje, posebno kada naknadno dodavanje memorije nije opcija.

Apple je konačno uveo nekoliko portova napred na Mac mini-ju, umesto čiste prednje strane poslednjih nekoliko modela. Napred se nalaze dva USB-C porta i priključak od 3,5 mm, što olakšava priključivanje fleš diskova i slušalica. Na zadnjoj strani su još tri Thunderbolt USB-C porta, HDMI i Ethernet. Iako bi bilo korisno imati integrisan čitač SD kartica, Apple trenutno rezerviše ovu opciju za skuplji Mac Studio.

Novi M4 Mac mini možete naručiti unapred po početnoj ceni od 599 dolara (499 dolara za obrazovne ustanove), a u prodavnicama će biti dostupan od 9. novembra. M4 Pro model počinje od 1.399 dolara (1.299 dolara za škole). Ta razlika u ceni može delovati velika, ali ista je kao kod M2 modela. Kao što smo videli u recenziji M2 Mac mini-ja, definitivno je mogao da se nosi s drugim skupim desktop računarima.

Izvor: Engadget

