Sve više proizvođača kreira igre za PC računare

Istraživanje koje je sprovela kompanija Informa, u vezi industrije igara, pokazuje da četiri od pet developera trenutno radi na razvoju igara za PC računare. U istraživanju je učestvovalo više od 3.000 profesionalaca iz ove industrije.

To što čak 80 procenata developera radi na PC projektima, daleko je najveći postotak u poslednjoj deceniji. Rast je počeo 2018. godine, kada je 60 procenata developera razvijalo PC igre. U narednim godinama taj procenat se kretao od 56 do 66 procenata, sve do ovogodišnjeg, rekli bismo, iznenadnog skoka.

PC je već dugo vremena najpopularnija platforma za developere igara. Kao upoređenje, na razvoju igara za konzole u poslednjoj deceniji učestvovalo je između 12 i 36 procenata anketiranih developera, u zavisnosti od godine . Sve veća popularnost PC igara među programerima, odražava se i na ponudu igara na Steam-u. Tokom prošle godine postavljen je rekord od 18.974 PC igre dostupne na ovoj platformi. To je porast od 32 procenta u odnosu na 2023. godinu, a te godine je ostvaren porast od 16 procenata u odnosu na 2022. godinu.

Teško je odrediti šta je uzrok popularnosti razvoja PC igara. Informa smatra da je to povezano sa rastućom popularnošću Valve-ovog Steam Deck-a. Procenjuje se da je do oktobra 2023. godine prodato između tri i četiri miliona Steam Deck jedinica, što je značajno više od milion prodatih jedinica u oktobru 2022. godine.

Mogli bismo da kažemo da je to dobar početak za novo tržište računarskih igara, ali je i dalje mali procenat u odnosu na skoro dve milijarde PC gejmera širom sveta (po proceni DFC Intelligence-a), odnosno na 39 miliona istovremenih igrača koje je Steam registrovao u decembru. U to nije uračunato više od 100 miliona Switch konzola. Malo je verovatno da bi u takvom „odnosu snaga“, priliv od nekoliko miliona jedinica Steam Deck-a, moglo da ima tako veliki uticaj na svet razvoja PC igara.

Naravno, postoji šansa da je ovoliki rast samo statistička anomalija. Istraživanje je sprovedeno na grupi programera koja možda ne mora da bude reprezentativna, jer predstavlja samo mali deo od stotina hiljada profesionalnih i “hobi” developera.

U svakom slučaju, ovo istraživanje može da posluži kao još jedan pokazatelj na to da PC igre i dalje predstavljaju veliki (najveći) deo industrije proizvodnje igara, bez obzira na to što konzole, pa i mobilni telefoni privlače veliki broj gejmera. Uostalom, na to ukazuje i popularnost najskupljih grafičkih karti, koje obezbeđuju ultimativno iskustvo igranja na PC računarima.

