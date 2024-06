T-Mobile kupuje USCellular

T-Mobile će preuzeti većinu US Cellular-a u poslu vrednom približno 4,4 milijarde dolara. Ovo znači da će T-Mobile posedovati sve prodavnice US Cellular-a, deo njegovih spektralnih sredstava i deo njegovih korisnika. Posao uključuje kombinaciju gotovine i do 2 milijarde dolara preuzetog duga, prema saopštenju za medije od strane US Cellular-a. Kompanije očekuju da završe kupovinu do sredine 2025. godine, iako posao mora dobiti regulatorno odobrenje.

Povećanje pokrivenosti i opcije za korisnike

Sve u svemu, T-Mobile će preuzeti oko 30 procenata bežičnog spektra US Cellular-a, što se nada da će koristiti za poboljšanje pokrivenosti u ruralnim područjima i pružanje bolje povezanosti trenutnim korisnicima US Cellular-a širom zemlje. Trenutni korisnici će moći da zadrže svoje planove ili pređu na sličan T-Mobile ugovor.

US Cellular će zadržati 70 procenata svog bežičnog spektra i tornjeva. Pored toga, iznajmiće prostor na oko 2.100 dodatnih tornjeva T-Mobile-u.

Dalje konsolidacije T-Mobile-a

Ovo je samo najnoviji potez konsolidacije od strane T-Mobile-a. Kompanija je nedavno preuzela Mint Mobile, koji podržava Ryan Reynolds, putem kupovine matične kompanije Ka’ena Corporation za oko 1,35 milijardi dolara. T-Mobile se takođe spojio sa Sprint-om 2020. godine. U suštini, T-Mobile se ponaša kao Pac-Man, ali umesto tačkica usisava manje operatere mobilne telefonije.

The Wall Street Journal je nedavno izvestio da je T-Mobile udružio snage sa rivalom Verizon-om da “podeli” bežični spektar US Cellular-a, ali izgleda da je taj posao propao ili će biti značajno odložen.

