The Plucky Squire stiže 17. septembra

The Plucky Squire je jedna od najiščekivanijih igara još otkako se počela pojavljivati na prezentacijama pre nekoliko godina. Iako je prvobitno bila planirana za 2023. godinu, njen izlazak je odložen, ali čekanju uskoro dolazi kraj. Izdavač Devolver Digital i razvojni tim All Possible Futures najavili su da će The Plucky Squire biti dostupan na PC-u, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch-u od 17. septembra. Za članove PlayStation Plus Extra i Premium pretplate, igra će biti dostupna prvog dana bez dodatnih troškova.

Avantura u priči

Radnja igre se odvija unutar knjige. Kada zli Humgrump shvati da je on zapravo negativac svoje priče, izbaci glavnog junaka, malog viteza Jota, iz stranica knjige kako bi promenio tok narativa. Jot mora da istraži 3D i 2D okruženja dok skače između različitih dimenzija na svom putu da spasi prijatelje i osigura srećan kraj.

Vizuali igre izgledaju preslatko, kako u 2D, tako i u 3D formatu. Podsećaju na kombinaciju Zelda igara iz ptičje perspektive, modernog Maria i LittleBigPlanet-a. Ovo je prvi projekat studija All Possible Futures, čiji je jedan od vodećih ljudi bivši umetnik Pokémon franšize, i deluje izuzetno obećavajuće. Jedva čekamo da je isprobamo sledećeg meseca.

U međuvremenu, Sony je otkrio neke nove detalje o još par indie igara. Nova verzija prve point-and-click igre Broken Sword, The Shadow of the Templars, dolazi na PS5 19. septembra, 28 godina nakon originalne verzije. Revolution Software je igru oživeo u 4K rezoluciji, koja je 50 puta veća od one u originalnoj PlayStation verziji.

Na kraju, Sulfur je stilizovana pucačina iz prvog lica koja nudi mnogo fleksibilnosti u načinu igre. Navodno će biti dostupno više od 35 miliona kombinacija oružja i modifikacija. Sledeći projekat razvojnog tima Perfect Random stiže na PS4 i PS5 2025. godine.

