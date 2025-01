TikTok i dalje ide ka zabrani  

Nakon što je Vrhovni sud saslušao usmene argumente o zakonu koji bi mogao da zabrani TikTok, izgleda da ga jedan od poslednjih mogućih spasa verovatno neće spasiti od predstojećeg svrgavanja.

TikTok će biti zabranjen u SAD osim ako Vrhovni sud ne blokira zakon da stupi na snagu pre roka 19. januara ili ako njegova matična kompanija sa sedištem u Kini, ByteDance, konačno ne pristane da ga proda. Prodaja — i vraćanje — TikTok-a bi se mogla desiti nakon isteka roka, a novoizabrani predsednik Donald Tramp mogao bi biti kreativan u pokušaju da ne sprovodi zakon kada položi zakletvu sledećeg dana. Ali što je duže potrebno, sve su treperavije stvari za TikTok.

Viši analitičar za parnice Bloomberg Intelligence-a Matthew Schettenhelm dao je TikToku 30 odsto šanse za pobedu na Vrhovnom sudu pre usmenih argumenata, ali je snizio to predviđanje na samo 20 odsto nakon što je saslušao pitanja sudija. TikTok je izneo poslednju molbu da sud izda administrativni zastoj bez signaliziranja odluke o meritumu zakona, nešto što je Tramp predložio kako bi mogao da pokuša da posreduje u prodaji TikToka. Schettenhelm kaže da je to malo verovatno – sud nema tendenciju da izda takvu vrstu pauze samo zbog promene administracije, dodaje on, i malo je verovatno da će želeti da postavi taj presedan.

Kratka naredba o slučaju mogla bi da dođe već u petak popodne, nakon što je zakazan sastanak sudija. Sud bi takođe trebalo da objavi naloge u ponedeljak ujutru, iako Schettenhelm upozorava da ih ne čitaju ako do tada ništa ne bude objavljeno – to može samo značiti da svoje obrazloženje obrazlažu u dužem pisanom nalogu.

Tramp je rekao da bi želeo da sačuva aplikaciju i teoretski bi mogao da izjavi da neće sprovoditi zakon o oduzimanju ili zabrani. Ali sutkinja Sonia Sotomayor je istakla da čak i ako odluči da ne sprovodi zakon, to možda neće pružiti dovoljnu zaštitu kompanijama poput Apple i Google — koje bi mogle biti kažnjene sa 5.000 dolara po korisniku koji pristupi TikToku ako ga održavaju u svojim prodavnicama aplikacija. Američki generalni advokat Elizabeth Prelogar rekla je da je rok zastarelosti pet godina; te kompanije bi i dalje kršile zakon sve dok je u knjigama, a mogle bi se suočiti sa kaznama čak i nakon što Tramp napusti funkciju, ako sledeća administracija odluči da ga primeni.

„Mislim da bi te kompanije preuzele ogroman rizik da se ne pridržavaju zakona u nadi da ga predsednik Tramp neće primeniti protiv njih“, kaže Schettenhelm. „Upadate u stotine milijardi dolara potencijalne odgovornosti. Čak i ako predsednik Tramp kaže: „ne brinite o tome, ja to neću sprovoditi protiv vas“, da li zaista želite da rizikujete da on neće promeniti mišljenje o tome? Da li zaista želite da mu date taj nivo uticaja na vašu kompaniju? Sumnjam u to.”

Schettenhelm ne veruje da bi presuda protiv TikToka stvorila presedan koji ugrožava kompanije društvenih medija sa sedištem u SAD. „Ne vidim drugu kompaniju društvenih medija koja bi bila na sličnom položaju kao TikTok“, kaže on, ističući da su se argumenti uglavnom fokusirali na vlasništvo. Kompanije za e-trgovinu u stranom vlasništvu kao što su Shein i Temu koje su se pojavile mogu biti druga priča. Ali, kaže on, „ništa od toga nije iskočilo kao neposredan rizik samo zbog ovog argumenta.

Nasuprot tome, profesor prava na Univerzitetu Kornel i stručnjak za Prvi amandman Gautam Hans slaže se da je malo verovatno da će sudije poništiti zakon, ali brine da bi takva presuda mogla imati šire implikacije na druge kompanije. Tokom prepirki, sudije i advokati TikToka i njegovih korisnika raspravljali su o hipotetici o tome da li bi dopuštanje zabrane određenih tipova korporativne strukture (kao što je vlasništvo kineske matične kompanije) omogućilo propise o govoru u pozadini — uključujući i zahtevanje od vlasnika kompanije da je proda kazniti zbog zaštićenog govora. Ali činilo se da ove brige nisu prekršile dogovore suda.

„Ono što ostaje žalosno je lakovernost sa kojom su se mnoge sudije odnosile prema ovom zakonu, koji jasno implicira pravo na slobodu govora na nedovoljno definisanim osnovama nacionalne bezbednosti“, rekao je Hans u saopštenju. „Ne mislim da je razlika u stranom i domaćem vlasništvu dovoljno stabilna da ublaži moju zabrinutost da odluka kojom se podržava zabrana TikTok-a stvara veoma klizav teren.

