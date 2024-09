TikTok započinje rat u Americi

TikTok je rešio da se bori za svoja prava.

TikTok počinje da iznosi argumente protiv zakona kojim će ga zabraniti u SAD osim ako ByteDance ne proda aplikaciju u narednih devet meseci. Mera koju je u aprilu potpisao Bajden podstaknuta je zabrinjavajućom mogućnošću da se podaci američkih korisnika daju na uvid kineskoj vlasti.

TikTok i ByteDance su poricali veze sa kineskim vlastima a zakon kao napad na prava slobode govora. Svoje argumente izneće pred većem apelacionog suda u Vašingtonu. Predstavnicima kompanije pridružiće se osam kreatora TikToka koji zarađuju oslanjajući se na ovu platformu.

Zvaničnici Ministarstva pravde i zakonodavci su ukazali da postoji mogućnost da kineska vlada koristi TikTok za širenje propagande Amerikancima.

Analitičari smatraju da se ovaj slučaj neće rešiti narednih nedelja. Jasno je da je u pitanju „velika zagonetka“. Ovaj zakon bi bio jednak represivnim vladama a sa druge strane važna je bezbednost države. TikTok postaje još jedan kamen spoticanja iluzija Amerike. Slobodna država u kojoj su prava građana na prvom mestu, ucenjuje i oduzima sva prava na postojanje. Bajdenova administracija je prestala u odnosu na druge da kreira iluzije i ponaša se kao razmaženo derište.

Amerika se suočila sa sopstvenim mehanizmima. Ako TikTok i širi propagandu – zar Amerika nema najveće stručnjake za nazovi delatnost? Ako nešto zapne Kini, Amerika bi mogla kao dobar konsultant da joj pripomogne. Meta, Google, Microsoft su širile i to dalje čine propagandu širom sveta i to prema lokalizovanoj i vremenski uslovljenoj potrebi. Zašto to ne bi činio TikTok?

Izvor: bbc.com

