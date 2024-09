Uber kažnjen sa 290 miliona evra

To je najveća kazna koju je Uber ikada dobio.

Prenos ličnih podataka evropskih taksista

Holandska uprava za zaštitu podataka (DPA) izrekla je Uberu najveću kaznu do sada, u iznosu od 290 miliona evra. Regulatorno telo je objavilo da je kazna izrečena zbog prenosa ličnih podataka evropskih taksista u Sjedinjene Američke Države. To se dogodilo bez adekvatne zaštite podataka. Žalba je potekla iz Francuske, ali je slučaj prebačen u Holandiju, gde se nalazi sedište Ubera za EU.

Holandska DPA je utvrdila da je Uber tokom dve godine prenosio podatke poput brojeva računa, taksi licenci, podataka o lokaciji, fotografija, podataka o plaćanju, identifikacionih dokumenata i drugih informacija sa evropskih vozača na servere u sedištu kompanije u SAD. To je radio bez korišćenja odgovarajućih alata za prenos podataka. To je dovelo do nedovoljne zaštite podataka.

„U Evropi, GDPR štiti osnovna prava ljudi zahtevajući da preduzeća i vlade pažljivo rukuju ličnim podacima,” rekao je predsednik holandske DPA Aleid Wolfsen u saopštenju. „Uber nije ispunio zahteve GDPR-a da osigura odgovarajući nivo zaštite podataka prilikom prenosa u SAD. To je veoma ozbiljno.”

Holandska DPA je već dva puta ranije kaznila Uber

2018. godine sa 600.000 evra nakon što kompanija nije prijavila curenje podataka koje se dogodilo dve godine ranije u roku od 72 sata. Zatim, 2023. godine. Tada je DPA izrekla kaznu od 10 miliona evra zbog neadekvatnog objašnjenja perioda zadržavanja podataka o evropskim vozačima i zemljama van Evrope sa kojima deli podatke. Uber je osporio poslednju kaznu i izrazio nameru da se bori protiv kazne od 290 miliona evra.

Izvor: Engadget

