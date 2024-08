Ubisoft odlaže neke igre do aprila 2025. godine

Ubisoft je objavio svoj najnoviji izveštaj o zaradi, i dok nije bilo mnogo velikih novosti, postoji razočaravajuće ažuriranje za one koji čekaju mobilne verzije franšiza Rainbow Six i The Division. Kompanija je izjavila da timovima za razvoj igara Rainbow Six Mobile i The Division Resurgence treba više vremena kako bi “ispunili očekivanja” u “zahtevnom, ali vrlo velikom tržištu.”

Odlaganje igara i nove najave Ubisofta

Zbog toga se od oba naslova više ne očekuje da će biti objavljeni u tekućoj fiskalnoj godini izdavača, koja se završava 31. marta 2025. godine. To znači još jedno odlaganje za Rainbow Six Mobile, koji je prvobitno trebalo da izađe 2022. godine. The Division Resurgence se očekivao prošle godine.

Na konferencijskom pozivu s investitorima, Ubisoft je napomenuo da je “vrlo teško odrediti tačan datum” kada je upitan zašto sada odlaže igre, s više od osam meseci do kraja fiskalne godine. Izvršni direktori su rekli da Ubisoft želi da ova dva naslova traju zauvek i da developeri “ulažu potreban rad kako bi osigurali da igre budu savršene kada se lansiraju.”

S druge strane, Ubisoft je rekao da je njihova besplatna takmičarska pucačina XDefiant “počela obećavajuće,” privukavši 10 miliona igrača u prve dve nedelje nakon izlaska u maju. Osim ažuriranja za igre s uslugama uživo kao što su Rainbow Six Siege, The Crew Motorfest i Skull and Bones (za koje kompanija kaže da dobro posluju), Ubisoft ima nekoliko uzbudljivih projekata planiranih za ostatak godine, uključujući Star Wars Outlaws i Assassin’s Creed Shadows.

Takođe, na konferencijskom pozivu, Ubisoft je bio upitan o statusu donošenja Call of Duty igara na usluge igranja u oblaku. Izdavač poseduje prava na igranje u oblaku za igre Activision Blizzarda. Microsoft je prodao ta prava kako bi umirio regulatore konkurencije i omogućio svoje spajanje s Activision Blizzardom.

Možete očekivati da će Call of Duty naslovi početi da se pojavljuju na Ubisoft+ do kraja ove godine. To se poklapa s Microsoftovim planom da izda Call of Duty: Black Ops 6 preko (sada skupljeg) Game Pass-a u oktobru i da donese druge CoD naslove na tu uslugu.

