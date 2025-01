Zahvaljujući ASUS-u, AI postaje dostupan svima

ASUS je prošle godine mnogo uložio kako bi se pozicionirao kao vodeći brend laptopova kada je veštačka inteligencija (AI) u pitanju, a sa istim pristupom nastavlja i ove godine. Nastup na CES 2025 sajmu je najbolji dokaz, jer je ASUS na njemu predstavio brojne AI uređaje, kako za kućne, tako i za poslovne korisnike.

Zenbook A14: Najlakši Copilot+ PC na svetu

Od tankih i laganih laptopova se uglavnom ne očekuju vrhunske performanse i dobra autonomija rada, ali ASUS Zenbook A14 ruši sve predrasude. Sa težinom manjom od 1 kg, predstavlja najlakši Copilot+ PC na svetu, a ASUS tvrdi da možete očekivati do 32 sata korišćenja bez dopunjavanja baterije. Impresivno. Zenbook A14 je prvi laptop čije je kompletno kućište izrađeno od Ceraluminuma, inovativnog materijala koji kombinuje lakoću aluminijuma sa izdržljivošću i otpornošću na habanje koju pruža keramika.

Za odlične performanse su zaslužni procesori iz Qualcomm Snapdragon X serije, čiji NPU pruža do 45 TOPS-a. Od svih ASUS laptopova predstavljenih na CES-u, Zenbook A14 će prvi postati dostupan krajnjim korisnicima. Već sada ga možete naći u pretprodaji, a isporuke kupcima počinju za oko dve nedelje.

Zenbook DUO: Osvežen i ubrzan

Svojim inovativnim dizajnom sa dva 14“ ASUS Lumina OLED ekrana, Zenbook DUO je prošle godine postavio nove standarde u radu sa više programa istovremeno. Ovogodišnje izdanje je osveženo novim Intel Core Ultra 9 procesorom (Serije 2), a izgled nije pretrpeo velike izmene.

Konektori su bolje raspoređeni kako bi se korisnicima dodatno olakšalo korišćenje. ASUS Zenbook DUO ostaje kralj multitaskinga, kada su laptopovi u pitanju.

Vivobook 14 i 16: AI laptopovi namenjeni najširem krugu korisnika

AI laptopovi nisu više dostupni samo kupcima sa velikim budžetom, a za to su zaslužni novi Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) Copilot+ PC modeli. Opremljeni Snapdragon X procesorima, ovi laptopovi pružaju 44% bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju i omogućavaju do 19 sati rada na bateriji. Zahvaljujući njihovoj pristupačnoj ceni, sada u benefitima naprednih AI funkcija Windows-a mogu uživati gotovo svi koji to žele.

ExpertBook B serija: Poslovni laptopovi nove generacije

ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) i ExpertBook B3 (B3405/B3605) postavljaju novi standard za poslovne laptopove, kombinujući izvanredne mogućnosti prilagođavanja i nadogradnje, sveobuhvatne bezbednosne funkcije i superiorne performanse. Dizajnirani za državni, obrazovni i korporativni sektor, pa ne iznenađuje što su je naglasak na bezbednosti podataka, za šta su zaduženi dual BIOS (usklađen sa NIST SP 800-155) i TPM.

Kako bi izašao u susret različitim potrebama korisnika, ASUS kod ovih modela nudi veliki izbor procesora, uključujući i najnovije Intel Core Ultra (Serija 2). Kvalitet uređaja je na prvom mestu, pa B5 i B3 modeli poseduju MIL-STD-810H sertifikat o izdržljivosti po vojnim standardima. Svi ASUS ExpertBook laptopovi u našoj zemlji imaju trogodišnju garanciju.

ExpertBook P serija: Napredna rešenja za mala i srednja preduzeća

Kod novog ExpertBook P3 modela naglasak je na korišćenju veštačke inteligencije, kako bi se olakšao rad i bezbednost podigla na viši nivo. ExpertMeet aplikacija omogućava jednostavniju komunikaciju, beleženje u tekstualnom ob

liku svega što je izgovoreno na sastanku, kao i unapređenje kvaliteta slike i zvuka tokom online sastanaka. ExpertBook P3 serija ima brojne sigurnosne funkcije, ali je fokus na jednostavnosti, kako bi bile pristupačne i korisnici koji u firmama koje nemaju IT odeljenje.

ExpertCenter: Desktop računari za poslovne korisnike

ASUS je predstavio i nove desktop računare namenjene poslovnim korisnicima. Kao i kod laptopova, podela je na B seriju, namenjenu korporativnom korisnicima, i P seriju namenjenu manjim preduzećima i korisnicima kojima budžet ne dozvoljava prevelika ulaganja. ExpertCenter B900 pokreću novi Intel Core Ultra procesori (Serije 2), a u pitanju su prvi Intel desktop procesori koji imaju NPU za brzo izvršavanje zadataka vezanih za veštačku inteligenciju.

ExpertCenter P500 Mini Tower je baziran na Intel Core i7 procesoru, a može imati i NVIDIA grafičku kartu, ako korisniku treba takvo rešenje. Poput P3 serije laptopova, P500 desktop ima ExpertMeet aplikaciju za unapređenu video komunikaciju. Oba desktop računara se odlikuju visokim stepenom zaštite podataka.

Podelite s prijateljima

Tweet