5 prestižnih EISA nagrada za inovacije i kvalitet

Čak tri Hisense televizora i dva kućna projektora dobitnici su ovogodišnjih EISA nagrada.

Televizori kompanije Hisense (modeli 100N7NQ Pro, 65U8NQ i 65U7NQ) dobitnici su prestižne EISA nagrade u kategorijama Giant TV, Premium Mini LED TV i Best buy Mini LED TV na ovogodišnjoj dodeli nagrada upriličenoj tokom IFA sajma u Berlinu. Osim toga, kompanija je nagrađena i u kategoriji Best Buy UST Projector, za model PL2 i u kategoriji Family Projector za prepoznatljivi Hisense C1 model.

EISA asocijaciju, koja tradicionalno pred svako izdanje najvećeg evropskog sajma potrošačke elektronike, IFA, dodeljuje nagrade koje s nestrpljenjem očekuju svi proizvođači kućne elektronike, sačinjavaju najugledniji tehnološki magazini širom sveta, uključujući Srbiju (Hi-Files). Glasanje za najbolje uređaje održano je krajem juna, putem više online sastanaka, a svečano su uručene tokom ceremonije u glavnom gradu Nemačke. EISA dodeljuje nagrade najboljim tehnološkim i medijskim uređajima još od 1982. godine u nekoliko ekspertskih grupa.

Kontinuirane Hisense TV inovacije

Hisense televizori sa Mini LED tehnologijom podjednako su dobar izbor za filmofile, gejmere, ljubitelje serija i aplikacija za bindžovanje, ali i navijače. Paneli Hisense U7 i U8 podržavaju tehnologije kakve su Quantum Dot (unapređenje prikaza boja), brzo osvežavanje slike (do 144 Hz), Hi-View Engine procesor za obradu video i audio signala, HDR, Dolby i IMAX i mogućnost korišćenja aplikacija na VIDAA Smart platformi. Sada je među njima i Max, na radost svih gledalaca hit serija i filmova. Zahvaljujući ovim i brojnim drugim inovativnim karakteristikama nagrađeni Hisense televizori omogućavaju prikaz slike kakvu korisnici i očekuju – živopisnu i jasnu.

Mini LED tehnologiju sa lokalnim zatamnjivanjem u punom opsegu Hisense naziva još i revolucijom svetla, i to ne bez razloga. To je zbog činjenice što jačina osvetljenja ide do čak 3.000 nita, ali i zbog prirode samog panela. Mini LED je osmišljen tako da bude posvećen prikazivanju dubljih crnih i snažnijih belih delova slike, sa više detalja, kako bi jasno istakao kontrast sadržaja. Više od 1.300 zona zatamnjivanja u punom opsegu i precizno svetlo sa malom difuzijom ističu crne nijanse više nego do sada, čime se ovi delovi slike prikazuju upečatljivije i bez grubih prelaza.

Dodatno, AI algoritmi omogućavaju automatsko podešavanje i fino doterivanje slike u zavisnosti od toga šta se trenutno prikazuje. Takođe, gledaoci imaju mogućnost da biraju šta i kad žele da gledaju pomoću najpopularnijih streaming i sportskih servisa, i to kroz veliki broj popularnih aplikacija, među kojima su i Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube Premium, Hulu, pomenuti Max, ali i FIFA i UEFA.

EISA eksperti o Hisense televizorima

Ono što izdvaja EISA nagrade i zbog čega su toliko cenjene jeste činjenica da su glasovi žirija zasnovani na testovima uređaja. Da bi uređaj uopšte bio uzet u razmatranje za nagrade, morao je proći testove redakcija članica koje u glasanju učestvuju.

Neki od razloga zbog kojih je EISA dodelila nagradu U8 modelu za 2024/2025 godinu su: Hisense flagship Quantum Dot Mini LED televizor pokazuje kako proizvođač dodatno usavršava tehnologiju panela, pozadinskog osvetljenja i procesiranja, pružajući sliku koja se izdvaja po preciznosti, jasnoći, živopisnosti boja i izuzetnoj svetlosti. Savršen za gledanje filmova, model 65U8NQ postiže HDR prikaz jačine do 3.000 nita, koji precizno kontroliše Mini LED od 1.600 zona. Dinamična slika podržana je Dolby Atmos zvučnim sistemom i namenskim subwoofer-om. Televizor podržava WiSA bežične zvučnike, uključujući IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ Precision Detail i 4K/144 Hz gejming. Stoga, 65U8NQ nije samo flagship Mini LED TV, već i premijum ekran vrlo široke primene.

Što se U7 modela tiče, izdvajamo iz EISA izjave: Izvanredan primer Mini LED tehnologije koja je jednako impresivna u premijum i povoljnom potrošačkom segmentu. Model 65U7NQ se ističe funkcijama, dizajnom i performansama. Sa 65-inčnim Quantum Dot Mini LED panelom i Hisense Hi-View Engine PRO procesorom, pruža svetlu, bistu 4K HDR sliku, idealnu za dnevnu sobu i raznovrstan sadržaj. Gejmeri će uživati u Game Mode Pro, uključujući AMD FreeSync Premium Pro i VRR do 144 Hz, dok su filmovi i TV programi optimizovani zahvaljujući Dolby Vision IQ i HDR10+ podršci, kao i Filmmaker režimu. Hisense VIDAA platforma, WiSA podrška, filter protiv refleksije koji poboljšava kontrast VA panela i daljinski upravljač na solarne ćelije, koji eliminiše potrebu za baterijama, zaokružuju listu funkcija ovog televizora.

Ove godine i model Hisense 100E7NQ Pro istaknut je u jednoj od najvažnijih kategorija – Giant TV. Evo šta su EISA stručnjaci posebno izdvojili: Hisense 100E7NQ Pro privlači pažnju ogromnim ekranom od 100 inča i performansama slike. Ključna prednost je precizna kontrola LED pozadinskog osvetljenja sa 256 zona lokalnog zatamnjivanja, što omogućava da prikaz ima širok kontrast, snažnu crnu i HDR. Dodatna procesorska snaga omogućava uravnotežene, nijansirane boje, 4K nadogradnju od izvora niže rezolucije i dinamičko mapiranje tona. Dok je prikaz od 100 inča glavna atrakcija, ni zvuk nije zapostavljen – 2.1 zvučni sistem sa subwoofer-om usmerenim ka zadnjem delu obezbeđuje moćan bas i bogat zvuk. Bez obzira na izvor sadržaja, bilo da se radi o Blu-ray filmovima, igrama ili strimovanju sa Hisense VIDAA pametne platforme, 100E7NQ Pro pruža sjajno gledanje – i to po pristupačnoj ceni.

Istražite široku Hisense ponudu u Srbiji

Hisense 100E7NQ Pro već je dostupan u Srbiji, kao i Hisense C1 projektor, a novu seriju U7 i U8 televizora očekujemo do kraja oktobra. Aktuelnu ponudu Hisense televizora i projektora možete pogledati uvek na Hisense Srbija sajtu i u Hisense / Gorenje Studio prodajnim salonima širom zemlje, gde ih možete i isprobati i posavetovati se sa stručnjacima ove kompanije prilikom izbora.

Ne zaboravite da svi Hisense televizori imaju garanciju od pet godina uz registraciju na sajtu.

