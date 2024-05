6.4 milijardi dolara za Samsung i fabriku čipova u Teksasu

Bajdenova administracija je upravo objavila preliminarni sporazum o dodeli donacije Samsungu u iznosu do 6,4 milijarde dolara kao deo finansiranja CHIPS Act-a. Ovaj novac će dopuniti 44 milijarde dolara privatnih investicija koje je kompanija obećala da će potrošiti u državi za izgradnju „ekosistema poluprovodnika“.

Novac za završetak kampusa u Teksasu

Ovaj novac će biti potrošen za završetak „vodećih“ kampusa u Tejloru u Teksasu koji će se fokusirati na istraživanje i razvoj naprednih logičkih tehnologija, proizvodnju i, možda najvažnije, pakovanje. Kada je reč o čipovima, pakovanje se odnosi na obezbeđivanje snage, ulaza i izlaza. To je visoko specijalizovan proces koji se obično radi u inostranstvu, što znači da čak i čipovi napravljeni na tlu SAD moraju da se otpreme u drugu zemlju, a zatim da se vrate poštom. Samsung-ov namenski objekat za pakovanje trebalo bi da eliminiše neke od ovih glavobolja i ojača ukupan lanac snabdevanja.

Novac će takođe ići na proširenje Samsungovog postojećeg pogona u Ostinu. Tejlor i Ostin su samo 40 minuta udaljeni jedan od drugog, što je navelo Bajdenovu administraciju da sugeriše da će kombinacija oba objekta pretvoriti „Samsungovo postojeće prisustvo u Teksasu u sveobuhvatan ekosistem za razvoj i proizvodnju vrhunskih čipova u Sjedinjenim Državama .” Predsednik takođe kaže da će to dovesti do otvaranja 21.500 radnih mesta za Teksašane, sa 40 miliona dolara izdvojenih za obuku.

Zakon o CHIPS-u i nauci dao je saveznoj vladi ovlašćenje da dodeljuje sredstva i nudi zajmove tehnološkim kompanijama za podsticanje domaće potrošnje. GlobalFoundries je još u februaru dobio grant od 1,5 milijardi dolara kako bi pomogao u velikoj ekspanziji, pored toga što je dobio zajam od 1,6 milijardi dolara. Kompanija planira da potroši ovaj novac na Malti u Njujorku za izgradnju novog fabričkog postrojenja koje proizvodi čipove za automobilsku, vazduhoplovnu, odbrambenu i industriju veštačke inteligencije.

Intel je nedavno dobio najveću donaciju za CHIPS do sada, prigrabivši do 8,5 milijardi dolara za nastavak različitih poduhvata u SAD. Intel planira da iskoristi taj novac za izgradnju novih postrojenja koja proizvode poluprovodničke čipove za industriju veštačke inteligencije. Gradi dva nova fabrička pogona u Arizoni i još dva u Ohaju. Intel će takođe iskoristiti finansijsku dobit da modernizuje par već postojećih fabrika u Novom Meksiku i jednu u Oregonu. Kompanija kaže da će uložiti 100 milijardi dolara u proizvodnju čipova u SAD, što će dovesti do priliva od oko 30.000 radnih mesta.

Predsednik Bajden je još 2022. godine potpisao Zakon o CHIPS-u i nauci kako bi podstakao domaće istraživanje i proizvodnju poluprovodnika kako bi se smanjilo američko oslanjanje na kineske dobavljače. Sve u svemu, izdvaja 52 milijarde dolara poreskih kredita i finansiranja kompanija za proširenje proizvodnje u državi.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet