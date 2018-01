Kako da slikate ekran

Sliku ekrana (screenshot) možete vrlo jednostavno kreirati u Windows‑u upotrebom tastera Print Screen. Taster za „štampanje“ ekrana dobio je svoje ime u pradavna vremena kada je njegov pritisak zaista pokretao štampanje na papiru onoga što je trenutno bilo na ekranu. Vremenom se uloga tastera promenila ali je ime ostalo. Danas Print Screen snima ekran i stavlja ga u radnu memoriju, na Windows clipboard gde čeka da nešto uradite s tim sadržajem. Ukoliko s njim ništa ne uradite, a ponovite slikanje, sadržaj će biti prebrisan novom slikom ekrana. Taster za štampanje ekrana može biti označen kao Prnt Scrn, PrtScn, PrintScreen/SysRq ili nekako slično na vašoj tastaturi.

Taster Print Screen možete koristiti na tri načina. Pritisak samog Print Screen tastera pravi snimak celog ekrana. Alt+PrintScreen snima samo aktivni prozor, a Windows+PrintScreen snima čitav ekran i čuva ga u folderu Pictures\Screenshots, pod imenom Screenshot.png, Screenshot(2).png, Screenshot(3).png i tako dalje redom.

Ako imate više monitora povezanih na vaš računar, svi ekrani monitora snimaju se u kompaktnu sliku koja će možda izgledati neobično ako su rezolucije tih ekrana različite. Da biste izdvojili samo deo koji vas zanima, moraćete da pokrenete neki editor slika i u njemu koristite funkcije Crop ili Cut / Paste. Pošto sa Windows+PrintScreen, PrintScreen ili Alt+PrintScreen napravite sliku ekrana, otvorite neki grafički program. Ako nemate instaliran poseban program za editovanje slika, pokrenite Cortana pomoć preko Type here to search polja pretrage i otkucajte Paint da biste pronašli jednostavni editor Paint koji dolazi sa svakim Windows operativnim sistemom. Izaberite komandu Paste (po staroj konvenciji, obično se nalazi u meniju Edit u programima, a u Paint‑u ili programima iz Office paketa na Home ribbon traci sa alatkama) ili pritisnite najčešće korišćenu tastersku kombinaciju Ctrl+V. Snimak ekrana tako je nalepljen u editor. Slede promene i dorada slike prema potrebi, a kad završite, kliknite na gornji desni X koji zatvara prozor. Kada vidite poruku da li želite da sačuvate promene, kliknite na Yes i zadajte ime. Podesite Save as Type opciju na png ili jpeg, osim ako nemate dobar razlog za korišćenje drugačijeg formata i kliknite na Save.

Ako vam ne uspeva da uradite snimanje ekrana, proverite da li vam je opcija Paste na Paint paleti alata u Home ribbon‑u onemogućena (zatamnjena). Ako je Paste onemogućen, to znači da na clipboard‑u nema ničega. Ukoliko ste sigurni da ste pritisnuli Print Screen, razmislite o tome da li ste možda kopirali nešto drugo u clipboard nakon pritiska Print Screen, a to „nešto“ po formatu nije slika. Treći mogući problem jeste da vaša tastatura radi drugačije. Na primer, na nekim tastaturama (naročito na notebook računarima), morate pritisnuti Shift+Print Screen ili Shift+Alt+Print Screen. Na nekim laptop računarima koji imaju smanjene tastature na kojima se preklapaju manje korišćeni tasteri radi uštede prostora, morate otkucati Fn+Print Screen. Na pojedinim tastaturama morate da proverite da li je taster F‑Lock isključen pre pritiska na taster Print Screen, jer on onemogućava uobičajeno korišćenje Print Screen funkcije.

U nekim egzotičnim situacijama, ako nikako ne možete da pronađete odgovarajuću kombinaciju tastera, moraćete da posegnete za krajnjim korakom očajnika, a to je da pogledate uputstvo proizvođača.

(Objaljeno u PC#250)

