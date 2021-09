ABBA se vraća posle 40 godina i to digitalno transformisana

Slavna grupa ABBA se, 40 godina nakon prethodnog albuma The Visitors, vraća na scenu. U spektakularnom stream-u najavili su novi album Voyage i seriju koncerata, a emitovane su i dve njihove nove pesme, “I Still Have Faith in You” i “Don’t Shut Me Down”. Što je najzanimljivije, najavili su svoju digitalnu transformaciju u kojoj će njihovi sadašnji likovi biti zamenjeni njihovim likovima iz mladosti.

U godinama najveće slave, od 1972. do 1982. godine, grupu ABBA su činili mladi ljudi: Agnetha Fältskog Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad su pevali i svirali u svojim dvadesetim i ranim tridesetim godinama. Od tada su prošle četiri decenije a vreme uvek čini svoje… osim u digitalnom svetu, gde sve sa godinama napreduje. Zato su Agneta, Frida, Bjorn i Benny, sada u sedemdesetim godinama, smislili da pevaju i igraju u specijalnim haptičkim odelima koja će snimiti njihove pokrete, a da onda kompjuterskom animacijom te pokrete transliraju u svoje mlađe likove, čijih snimaka srećom ima na raspolaganju sasvim dovoljno. Videćemo da li će taj neobičan eksperiment uspeti i kako će izgledati spotovi koji će pratiti novi album.

Najvažnija je ipak muzika, a za nju godine nisu toliko važne – pesme su kao i uvek pisali Bjorn i Benny a ako je suditi po prva dva snimka koja su 02. septembra promovisana, magija stare grupe ABBA je i dalje tu. Uživajte u singlovima I Still Have Faith in You i Don’t Shut Me Down i pripremite se za novi album koji stiže 5. novembra.

A možete pogledati i video u kome su pesme predstavljene ili sajt čitavog projekta.

