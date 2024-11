AI generiše četvrtinu programskog koda u Google-u

Google CEO, Sundar Pichai, objavio je da AI generiše više od četvrtine programskog koda za nove kompanijske proizvode. On je naveo i da programeri nadgledaju kod generisan na ovaj način i, objasnio je, to im pomaže da poboljšaju produktivnost i efikasnost. Drugim rečima, inženjeri zahvaljujući tome mogu da urade više za manje vremena.

Google je samo jedna od kompanija koja se oslanja na AI algoritme za obavljanje složenih zadataka kodiranja. Anketa koju je sproveo Stack Overflow, ukazuje da 75 procenata ispitanika već koristi ili planira da koristi AI prilikom razvoja softvera. Drugo istraživanje, iza kojeg stoji GitHub, indicira da čak 92 procenta developera u SAD-u koristi veštačku inteligenciju u svom poslu.

Upotreba AI-a u programiranju dovodi i do jedne loše situacije. Kako AI nastavlja da da se širi u domenu programiranja, tako iskustvo programera počinje da se smanjuje. Ovo bi moglo da dovede do smanjenja njihovog znanja i do situacije da ljudi neće biti u stanju da poprave greške koje su napravili AI algoritmi.

Još uvek nismo stigli do toga, ali kodiranje uz pomoć veštačke inteligencije ne pokazuje znake usporavanja. Proces je započeo svoj meteorski uspon još 2022. godine, kada je GitHub pokrenu svoj program Copilot. Od tada su i druge kompanije, kao Anthropic, Meta, Google i OpenAI objavili sopstvene pakete za AI kodiranje. Kako stvari stoje, uskoro će se programeri više obučavati kako da postave pravi upit za generisanje AI programskog koda, nego kako da sami razvijaju softver u različitim programskim jezicima.

Izvor: Engadget

