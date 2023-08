Alan Wake II stiže 27. oktobra

Remedy Entertainment i izdavač Epic Games odložili su datum izlaska Alan Wake II za 10 dana do 27. oktobra. U međuvremenu, nećete morati dugo da čekate da saznate više o igrici, koja će biti predstavljena na Gamescom-ovom Opening Night Live događaju.

Igra je predstavljena na Gamescom događaju

Oktobar je posebno važan mesec za igre. Alan Wake 2 više ne stiže u istoj nedelji kao Super Mario Bros. Wonder i Marvel’s Spider-Man 2, ali sada stiže samo nekoliko dana nakon Metal Gear Solid: Master Collection.

Postoji mnogo drugih značajnih igara koje bi trebalo da stignu tog meseca, uključujući Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen i Cities Skylines II. Ranije ove nedelje, Ubisoft je pokušao da napravi mali prozor za sebe tako što će datum izlaska Assassin’s Creed Mirage-a pomeriti za nedelju dana do 5. oktobra.

