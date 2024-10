Apple iPhone 16 Pro: Savršenstvo 16. generacije

Već smo navikli da se iPhone proizvodi u gomili varijanti, a pri tom ne mislimo samo na boju kućišta. U generaciji 16 varijante su iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max; po ovom redu su sortirane i njihove dimenzije, performanse, pa i cena. U svakoj od varijanti postoje modeli sa različitom memorijom, od 128 GB (Plus) do čak 1 TB na Pro i Max modelima.

Znajući da je i raspon cena prilično širok, treba pažljivo proučiti ponudu pre nego što se odlučite za kupovinu. Pošto u domaćim prodavnicama još nema svih modela, izabrao sam iPhone 16 Pro sa 512 GB. Stigao je tačno kada su i rekli, preorder dobro funkcioniše.

Staklo, titanijum i tasteri

Suvišno je i reći da iPhone izgleda lepo – izgled je jedan od glavnih aduta ovog brenda. Tajna je (i) u upot­rebljenim materijalima – prednja i zadnja strana su od posebno obrađenog, sjajnog stakla dok je na bočnim stranama titanijum (na modelu Plus aluminijum). Dimenzije su neznatno porasle u odnosu na prošlogodišnji iPhone 15, pa je i ekran nešto veći, a samim tim i rezolucija: 2622×1206.

Ekran je, naročito na Pro modelu, spektakularan: 6.3 OLED (6.1“ OLED na modelu Plus) sa osvežavanjem na 120 Hz (svega 60 Hz na Plus-u) – skrolovanje i animacije deluju mnogo bolje nego na prethodnoj generaciji. Apple je konačno, barem na modelu Pro, uveo always-on display, opciju u kojoj vlasnici konkurentskih modela uživaju već nekoliko godina. Dakle, čak i kada je telefon u standby modu, na ekranu je ispisano vreme i neki drugi podaci koje izaberete.

Na bočnim stranama ima više tastera nego što očekujete. Sa leve strane su tasteri za kontrolu zvuka i takozvani action button, koji je zamenio raniji Mute taster. I dalje ga možete koristiti kao Mute, ali mu možete dodeliti i mali milion drugih funkcija – ja sam mu dodelio uključivanje i isključivanje baterijske lampe.

Sa desne strane su dva tastera. Gornji je uobičajeni On/Off, a donji se bavi kontrolom kamere – pritisak na njega otvara Camera aplikaciju, sledećim pritiskom pravite fotografiju, duži pritisak otvara prozorčić sa opcijama kroz koji skrolujete prelazeći prstom levo-desno po tasteru, ima tu i dupli klik i svašta drugo. Sve ove opcije možete da birate i iz same Camera aplikacije, ali je zgodno imati ih na tasteru. Ili je barem zgodno ako snimate u landscape režimu. Ako slikate u portrait režimu, položaj tastera nije baš pogodan i upotreba nekako umanjuje stabilnost ruke kojom držite telefon. Valjda je potreban neki period navikavanja.

Kamere napreduju

Već na prvi pogled primećujete da se oko kamera što-šta promenilo. Za početak, dve zadnje kamere više nisu postavljene dijagonalno, nego jedna iznad druge. Šta je lepše zavisi od ukusa, ali deluje da se novim položajem kamera bolje kombinuju slike koje one šalju. Začudo, blic (baterijska lampa) nije više deo sistema kamera nego se nalazi nekako sa strane, što izgleda prilično čudno ali – završava posao.

Nova širokougaona kamera je dobila bombasti naziv Fusion. Senzor je bolji i brže reaguje, što se itekako oseti kada snimate neki objekat u pokretu. Telefoto sočivo sa 3x uvećanjem, koje je iPhone 15 Pro Max uveo prošle godine, sada je unapređeno na 5x zoom (12 Mp, f/2.8) a onda iskopirano i na prednju kameru; tim opcijama se mogu pohvaliti samo modeli Pro i Max. Na raspolaganju je i Macro režim, koji radi sasvim solidno. Prednja kamera (12 Mp) poseduje TrueDepth funkciju kojom prepoznaje svoga vlasnika i otključava telefon; neće se trigerovati na vlasnikovu fotografiju, već samo na „3D čoveka“. Ta opcija je važna jer Apple ne podržava identifikaciju otiskom prsta.

Što se snimanja videa tiče, podržan je 4K sa 60 frejmova u sekundi, a zanimljiv je i režim 4K sa 120 frejmova u sekundi koji obezbeđuje slow-motion efekte. U raznim prikazima na Mreži pročitao sam da su rezultujuće fotografije i filmovi jako dobri, ali u raspoloživom vremenu za pisanje ovog teksta (jedan dan) nisam mogao da isprobam mnogo toga, pa samo mogu da kažem da su slike i filmovi dobri… barem onoliko koliko su bili i na prethodnom iPhone-u. Za dalje ćemo videti.

Inteligencija na poček

Procesor na iPhone-u 16 Pro zove se A18 Pro. To je interno razvijani proizvod pa nema previše tehničkih detalja o njemu. Ostaje nam samo da verujemo Apple-u koji kaže da je interni grafički procesor za 40% brži nego na iPhone-u 15. Zaista se primećuje „finije“ skrolovanje i brža grafika u igrama, mada to svakako nije zasluga samo procesora, već i bržeg osvežavanja ekrana. RAM je porastao sa 6 na 8 gigabajta i jednak je na Plus i Pro modelu.

Iako je mnogo govorio o AI dodacima, Apple očito nije uspeo da ih završi na vreme. Apple Intelligence je najavljen za sledeće verzije iOS-a koje su za sada raspoložive developerima, a i njima se distribuiraju „na kašičicu“. Pitanje je kada će te funkcije biti raspoložive na svim telefonima (kažu: kasnije tokom godine), a još je veće pitanje koliko će biti korisne. Ostaje samo da budemo strpljivi.

Što se SIM kartica tiče, sve zavisi od tržišta. Američki iPhone 16 koristi isključivo eSIM kartice, dakle nema port u koji biste utakli klasični Nano SIM. eSIM-ova možete učitati više, pri čemu su samo dva aktivna u istom trenutku, recimo jedan za nacionalno telefoniranje a drugi za pristup Internetu dok ste u inostranstvu. Modeli za Evropu (pa i za naše tržište) imaju port za Nano SIM-ove, a u njih možete učitati i eSIM, pri čemu opet samo dva SIM-a mogu biti aktivna u isto vreme. Recimo, jedan klasični i jedan eSIM.

Dobro i (pre)skupo

Na izvesno iznenađenje američkih korisnika, Apple je definitivno usvojio USB-C konektor tako da vaši stari punjači idu u penziju, a novi ne dobijate u kutiji – tu je samo kabl. Kapacitet baterije se u specifikacijama ne navodi, Apple samo kaže da iPhone 16 Pro omogućava 27-časovnu reprodukciju video-materijala, odnosno 22 sata gledanja ako taj materijal nije u lokalnoj memoriji nego ga preuzimate sa Interneta.

Punjenje kablom je ograničeno na 20 W, znatno manje nego kod konkurentskih modela, ali Apple kaže da je to dovoljno da praznu bateriju napuni do 50% za oko pola sata. Moguće je i bežično punjenje, korišćenjem Apple MagSafe protokola – potreban je punjač snage 30 W koji će bateriju napuniti do 50% za (ponovo) oko pola sata, posle čega brzina punjenja znatno pada. Mogu se koristiti i „obični“ bežični punjači (Qi ili Qi2 standard), u kom slučaju su performanse slabije.

Šta reći na kraju… Specifikacije deluju moćno, ekran je odličan, kamera je unapređena, u radu sve prosto leti, a očekuju nas i zanimljivi AI dodaci. Reklo bi se da model Pro predstavlja bolju kupovinu od standardnog iPhone-a, pre svega zbog kamera, ali da li je sve to vredno zaista neprijatno visoke cene? Moraćete sami da procenite…

Autor: Marko Spasojević

