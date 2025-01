Automatic smanjuje sate doprinosa za WordPress

Automattic, kompanija koja vodi WordPress.com, smanjuje svoj doprinos projektu otvorenog koda WordPress, navodi se u najavi od četvrtka. Kompanija kaže da smanjuje doprinose da bi „poklopila“ količinu vremena koje kompanije kao što je WP Engine provode na ekosistemu, dodatno eskalirajući tenzije između generalnog direktora Automattic Matta Mullenvega i zajednice.

Sada, umesto da troši 3.988 sati nedeljno na razvoj WordPress projekta, Automattic kaže da će sada doprineti oko 45 sati kao deo Five for the Future — programa koji podstiče kompanije da vrate pet odsto svojih resursa WordPress.org. „Ovi sati će verovatno biti usmereni na bezbednost i kritična ažuriranja“, kaže Automattic.

Mullenveg, koji je takođe bio suosnivač WordPress-a, kritikovao je WP Engine treće strane zbog doprinosa ekosistemu 40 sati nedeljno i nazvao ga „rakom“ zajednici. Na stranici Pet za budućnost koja prati doprinose, broj sati koje daje Automattic već se smanjuje.

Automattic krivi za smanjenje „značajnog vremena i novca“ u vezi sa tekućom pravnom bitkom sa WP Engine-om. Takođe ukazuje na „intenzivnu kritiku“ sa kojom se suočila „od članova ’zajednice’ koji žele da se Met i drugi udalje“ od WordPress projekta:

Doneli smo odluku da preraspodelimo resurse zbog tužbi od strane WP Engine-a. Ova pravna radnja skreće značajno vreme i energiju koja bi inače mogla da bude usmerena na podršku rastu i zdravlju WordPress-a. I dalje se nadamo da će WP Engine ponovo razmotriti ovaj pravni napad, omogućavajući nam da ponovo fokusiramo naše napore na doprinose koji koriste širem WordPress ekosistemu.

WP Engine je tužio Automattic i Mullenveg prošle godine nakon što je suosnivač vodio javnu kampanju protiv kompanije i preuzeo njen ACF dodatak. Sudija je kasnije izdao preliminarnu zabranu u korist WP Engine-a, rekavši da je Mulenvegovo „ponašanje osmišljeno da izazove kršenje ili ometanje“.

Jedan broj zaposlenih je takođe napustio Automattic prošle godine nakon što je kompanija ponudila da otkupi osoblje koje se nije složilo sa njenom borbom protiv WP Engine-a. Mullenveg je takođe zatvorio tim za održivost WordPress projekta ove nedelje, sa Slack porukom od Mullenveg-a sa snimkom ekrana koji kaže, „verovatno je dobro vreme da se tim zvanično raspusti“, dodajući da „ne izgleda da je stvaranje tima oko ovoga bilo moguće da unapredi bilo koji od svojih ciljeva.” Ovaj potez izazvao je kritike zajednice, uključujući novinarku Kara Swisher.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet