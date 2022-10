Besplatne ili plaćene WordPress teme?

Pravite sajt u WordPressu i došli ste do bitne raskrsnice, na kojoj treba da odlučite hoćete li kupiti temu koja određuje izgled sajta, ili ćete koristiti neku od besplatnih. Mnogi bi rekli da je ovo lažna dilema, jer, zašto plaćati ako može besplatno, a drugi bi rekli da ko ne plati na mostu, plaća na ćupriji. U koju god grupu da spadate, verovatno će vas iznenaditi da prednosti plaćene WordPress teme nisu one koje ste možda očekivali.

Jesu li stvarno besplatne?

U današnje vreme opreza nikad dosta, pa se s pravom postavlja pitanje jesu li besplatne WordPress teme zaista besplatne. Dobra vest je da jesu, i to im je najveća prednost. Verovatno se pitate kako se nekome isplati da troši vreme praveći besplatne teme. Postoji više dobrih razloga. Na primer, neke teme postoje u besplatnoj, ali i plaćenoj (Premium) varijanti, pa korisnici besplatnih varijanti vremenom mogu prerasti u korisnike koji će kupiti Premium verziju. Drugo, pomoću besplatnih tema stičete reputaciju, jer mnogi neće kupiti temu, ukoliko iza nje ne stoji neko sa iskustvom. Osim toga, ako se nekome baš dopada vaša tema, a želi da joj doda neku funkciju, to se posebno plaća. Postoji još jedan razlog, ali o njemu ćemo nešto kasnije.

Koje su teme kvalitetnije?

Ovde ne bi trebalo da bude dileme. Uostalom, ako već plaćate, onda bar znate da kupujete kvalitet, zar ne? Stvari su nešto komplikovanije i često se može desiti da besplatne teme budu kvalitetnije. Pre svega, da razjasnimo šta podrazumevamo pod kvalitetom. U ovom kontekstu, se kvalitet odnosi na poštovanje standarda u kodiranju, kako bi sajt izgledao dobro na što većem broju platformi, zatim na ispunjavanje bezbednosnih uslova, kompatibilnost sa WordPress dodacima… Kako je moguće da besplatne teme budu istog, ako ne i boljeg kvaliteta od plaćenih. Razlog je jednostavan. Sve besplatne teme prolaze kroz rigorozan proces provere, pre nego što budu odobrene i dodate u bazu dostupnih WordPress tema. Poseban tim testira sve poslate teme, a zatim sugeriše autorima šta i kako ispraviti. Ovo je onaj razlog koji smo najavili ranije, zbog koga pojedinci ili timovi prave besplatne teme. Saveti koje tim za ocenu tema daje autorima su veoma dragoceni, pa se na taj način stiče dragoceno iskustvo i „brusi“ znanje, koje će kasnije dobro doći, kada se budu pravile teme za prodaju. Sve ovi ne znači da su plaćene teme sigurno lošije, ali se može desiti da imaju nedostatke koje besplatne nemaju. Bitno je napomenuti da se ovo odnosi samo na teme koje su zvanično dostupne kroz sam WordPress. Postoji mnogo sajtova koji nude besplatne teme koje nisu prošle kroz ovaj proces selekcije, pa samim ti ni kvalitet ne mora biti na odgovarajućem nivou.

Kvalitet donosi brzinu

Jedna od pozitivnih stvari koje donosi proces kontrole besplatnih tema je i brzina u radu. Poštovanje standarda omogućava da se tema brzo i pravilno prikaže, a pripomaže i to besplatne teme obično imaju nešto manje dodatnih opcija, koje bi usporavale sajt. Naravno, da bi sajt bio brz, tema nije dovoljna. Potreban je i dobar hosting.

Imaju li i plaćene teme prednosti?

Kako se sam WordPress, a i platforme na kojima radi, konstantno unapređuju, dešava se da je potrebno ažurirati i samu temu, kako bi dobro radila na najnovijim verzijama. Ako vam tema predstavlja izvor prihoda, svakako da ćete se potruditi da je osvežite i uskladite sa novim standardima, što kod besplatnih tema nije uvek slučaj, pa se može desiti da se vremenom sajt ne prikazuje kako ste zamislili ili ne radi kako treba. Ukratko, besplatne teme će mnogo teže položiti test vremena. Obično uz plaćene teme ide i određena tehnička podrška, koje nema u besplatnim varijantama. To znači da se imate kome obratiti za pomoć, ako negde zapnete. Sledeća velika prednost plaćenih tema su brojne mogućnosti prilagođavanja izgleda sajta, ali i dodatne funkcionalnosti. Često se dešava da efekat koji vam se dopada ili funkcija koja vam treba ne postoje u besplatnim temama, već samo plaćenim. Još jedna od prednosti plaćenih tema je i originalnost. S obzirom da su besplatne teme popularnije, velika je verovatnoća da još mnogo sajtova izgleda isto ili veoma slično, pa nećete izgledati profesionalno, ako klijent ili korisnik to primeti, dok su sa plaćenim temama šanse za tako nešto manje.

Šta odabrati?

Iako ima puno činilaca, izbor se može sumirati u svega par rečenica. Ako planirate dugoročno i ne želite da rizikujete situaciju u kojoj ćete biti prinuđeni da menjate temu sajta, a samim tim vršite brojna prilagođavanja, koja mogu biti i skupa i dugotrajna, u zavisnosti od kompleksnosti samog sajta, onda je plaćena tema bolji izbor. Ukoliko sajt pravite za lične potrebe ili kao deo učenja, besplatne teme će u većini slučajeva u potpunosti zadovoljiti vaše potrebe.

