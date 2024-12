Besplatno danas: Epic daruje igru Wizard of Legend

Epic Games Store za praznike poklanja igre, a danas je to Wizard of Legend. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 23. decembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Wizard of Legend je akciona igra s čarobnjacima koji se bore jedni s drugima, a sve uz pomoć magije. Igrač mora brzo da se kreće i da dobro barata vradžbinama kako bi pravio što bolje kombinacije za brzo savladavanje neprijatelja. Igra je na kraju jednostavna, što je često prednost, a glavni junak može da se menja i prilagođava sve dok igrač ne dobije čarobnjaka kakvog želi. Ili kakvog zaslužuje.

Ljubitelji magije će se sigurno obradovati, a fenomenalne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Wizard of Legend inače košta oko 15 evra.

