Bezbednosni izazovi QR koda

Iako je uveden u upotrebu još pre 30 godina, QR kod tek u poslednje 2-3 godine doživljava naglu ekspanziju u pogledu broja onih koji ga upotrebljavaju. Velika popularnost donela je i niz bezbednosnih problema sa kojima se nije lako nositi.

QR kodovi su 2D slike („dvodimenzionalni bar-kodovi“) odštampane na nekom fizičkom predmetu ili prikazane na ekranu uređaja, koje se mogu skenirati kamerom mobilnog telefona. Pomoću specijalizovanog softvera, Web browser prevodi zapis unutar koda na konkretnu Web adresu (URL), čime se internet saobraćaj koji potiče od osobe koja je kod skenirala usmerava na određen naziv domena, tj. sajt.

Boca kečapa eksplicitnog sadržaja

Poznati slučaj sa QR kodom desio se 2015, a žrtva je bio proizvođač kečapa Heinz. Kod koji se nalazio na pakovanju proizvoda služio je da korisnike odvede na mikrosajt kompanije posvećen jednokratnoj, vremenski ograničenoj promociji. Grubim propustom, registracija naziva domena tog mikrosajta je istekla i nije obnovljena od strane Heinza, a šansu da registruje nanovo slobodan naziv domena iskoristili su vlasnici jednog sajta za odrasle što je uzrokovalo to da svi oni koji su od jednog momenta skenirali QR kod sa boce kečapa budu usmereni na sajt sa eksplicitnim sadržajem. Zato treba biti vrlo oprezan sa „domenima za jednokratnu upotrebu“ i registrovati ih na duži period od trajanja same kampanje ili projekta, da ne bi dolazilo do ovakvih situacija.