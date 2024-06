BIZIT 2024: Sve kockice na broju

Bill Gates je jednom rekao da „većina preteruje kada govori o onome što će se promeniti u naredne dve godine, ali potcenjuje promene do kojih će doći u narednih 10 ili 20 godina”. Ako otputujemo dve decenije unazad, i pogledamo promene kojima smo svedočili razumećemo o čemu govori.

Tehnološki i biznis trendovi su se smenjivali i slagali poput delova mozaika. Stručnjaci iz svake industrijske oblasti su pažljivo oslikavali i ukrašavali svoje komadiće, tragali za najboljim tehnikama i najživljim bojama. Kada se malo odmaknemo, vidimo kako se te kockice slažu, kako se boje dopunjuju, jer nijedna tehnologija ne postoji samo za sebe – svaka osnažuje onu drugu.

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, robotika, nanotehnologija, 3D štampa, biotehnologija, novi Boston Dynamics roboti, veliki jezički modeli za chatbot-ove, zelene energije, samovozeći automobili… – sve ove tehnologije razvijaju se zasebno, a onda se uklapaju u širu sliku, povezuju se i omogućavaju proboje na drugim poljima. Eksperti već iznose svoje prognoze i govore o trendovima koji će oblikovati narednih deset godina.

Demokratizacija veštačke inteligencije, Pametni gradovi, Čiste tehnologije, Tehnologije za ranu detekciju opasnih bolesti, kvantni računari, Cyber pretnje u usponu, IoT i povezivanje svega, Blockchain, novi format rada i obrazovanja… Sve ovo je tek deo dinamičnog mozaika i tek deo tema o kojima ćemo govoriti na jedanaestoj BIZIT konferenciji 6. i 7. novembra ove godine u beogradskom hotelu Metropol.

Ali, važnije od toga šta će biti naredne decenije je ono što nas čeka već naredne godine, koja se označava kao godina prekretnice u načinu na koji koristimo tehnologiju. Sigurno je da će na nas i na naš posao uticati sve što se na polju tehnologije bude dogodilo. Microsoft je na primer najavio prestanak podrške za Windows 10 u oktobru 2025, što će dovesti do masovnih promena, jer je broj onih koji ne podržavaju Windows 11 veliki. To će neminovno pokrenuti čitavu IT industriju i na strani korisnika i na strani vendora.

Za uspešnu tranziciju na novu generaciju poslovnih rešenja i novu opremu prvo je potrebno sagledati realne potrebe i u okviru predvidivog budžeta potražiti najbolje rešenje. Izabrati ICT provajdera ili vendora sa integritetom kome ćete poveriti da vas kroz tranziciju sprovede će biti narednih meseci vrhunski zadatak vlasnika biznisa i IT menadžera, u kompanijama kojom god delatnošću da se bavite. Konferencije uživo poput BIZIT-a su vrlo dobar, ako hoćete i najbolji način da sagledate više opcija, da vidite, čujete i pitate a onda samo sklopite mozAIk svog najboljeg izbora.

Za one koji unapred planiraju i vreme i budžete otvorili smo vrlo ranu prijavu pod najboljim uslovima i posebnim povoljnostima za timove.

Vidimo se na BIZIT-u!

