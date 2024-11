Call of Duty: Mobile prešao milijardu preuzimanja

Call of Duty: Mobile je preuzet više od milijardu puta širom sveta otkako je postao dostupan, saopštio je Activision povodom obeležavanja pete godišnjice igre. Igra je objavljena 2019. godine za Android i iOS, a dostigla je 270 miliona preuzimanja već u prvoj godini. Uprkos uspehu igre, Microsoft je izjavio UK Competition and Markets Authority-ju, prilikom kupovine Activision Blizzard-a, da se „očekuje da Call of Duty: Mobile bude postepeno ukinut“ nakon lansiranja Warzone Mobile-a.

Planovi za budućnost Call of Duty: Mobile

Nakon što je ova informacija dospela u javnost, Activision je odgovorio na zabrinutost fanova, rekavši da planira da nastavi podršku za igru i da ima „čvrst plan“ za novi sadržaj i ažuriranja „na duže staze.“ Nije direktno komentarisao Microsoftovu najavu, niti naveo kada će tačno igra biti ukinuta. Call of Duty: Warzone Mobile je lansiran 21. marta.

Sezona 10 — 5. godišnjica za CoD: Mobile počela je 6. novembra u 17:00 po pacifičkom vremenu/20:00 po istočnom vremenu. Ažuriranje donosi novu Battle Royale mapu pod nazivom Krai, opisanu kao „gusti urbani pejzaž u podnožju Uralskih planina.“ Svaki lik ima jedno ponovno oživljavanje na mapi, a kada bude eliminisan drugi put, ostavlja skenirajuću oznaku za pseću pločicu. Njihov tim mora da dosegne i skenira oznaku da bi ih vratio u igru. Igrači će moći da kupe nove prolaze za sadržaj povodom godišnjice, poput novih skinova za operatere, nacrta za oružje i kartica za pozivanje.

