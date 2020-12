Canon EMEA proširuje Program ambasadora brenda

Prvobitno pokrenuta 2008. godine, ova pionirska inicijativa okuplja neke od najboljih fotografa i videografa na svetu iz cele Evrope, Srednjeg istoka i Afrike (EMEA) kako bi sarađivali s kompanijom Canon i podelili njenu strast prema vizuelnom pripovedanju.

Tokom 2020. godine, Canon EMEA proširuje svoj svetski priznat Program ambasadora kroz 59 novih profesionalaca koji se pridružuju njihovim redovima. Prvi svoje vrste, Canon EMEA Program ambasadora stvoren je da predstavlja i podržava trenutne i buduće generacije fotografa i producenata filmova tako što deli strast i tehničko znanje s kolegama profesionalcima, kao i sa amaterima-entuzijastima koji žele da razviju svoje veštine.

Zahvaljujući najvećem prijemu ikada, tako da sada ima ukupno 115 Ambasadora širom EMEA regiona, ovo je Canon-ov najuzbudljiviji i najraznovrsniji program do danas. Među njima je 17 mladih fotografa kao što su Ksenia Kuleshova i Michele Spatari, alumni Canon studentskog programa i dobitnici nagrade Young Photographer Award.

U najkonkurentnijem procesu izbora ikada, uvaženi panel od 13 sudija pregledao je nominacije više od 450 fotografa i ocenio je više od 20.000 slika – koje pokrivaju vesti, dokumentarce, divlje životinje, venčanja, portrete, sport i još mnogo toga. Canon EMEA Program ambasadora okuplja najbolje od najboljih u okviru grafičke industrije i na taj način veliča vizuelno pripovedanje i priče koje ostavljaju utisak.

Susie Donaldson, ITCG direktorka marketinga za Evropu za Canon EMEA rekla je: „Program ambasadora je naša prilika da radimo sa neverovatnom grupom smelih i inspirativnih pojedinaca u foto, video industriji i industriji štampe u EMEA regionu. Ovim osvežavanjem pružamo priliku i osnažujemo fotografe i producente filmova sa jedinstvenom perspektivama iz cele regije, podržavajući ih alatima kojima mogu da ispričaju priče koje su važne.“

„Uvek razvijamo Program tako da pronađemo i poželimo dobrodošlicu fotografima i producentima filmova iz mnoštva žanrova i svih sredina, bez obzira na starost, pol i rasu. Ove godine smo znatno povećali broj Ambasadora mlađih od 30 godina, sa dva na 17, što pokazuje izvanredan raspon talenata u industriji i našu posvećenost negovanju kreativaca kroz naše studentske programe kako njihova karijera bude napredovala. Ovim najnovijim primanjem se nadamo da ćemo utrti put narednoj generaciji vizuelnih pripovedača, uz svežu, novu perspektivu Programa.“

Programu se u 2020. godini iz regiona pridružuje:

Samo Vidic – Sportski, avanturistički i komercijalni fotograf Samo Vidic vođen je željom za postizanjem i stvaranjem slika koje često prkose šansama. Njegove fotografije objavljivane su širom sveta u raznim novinama i časopisima kao što su Outside, L’Équipe, ESPN, The Boston Globe i The New York Times. Samo je osvojio brojne nagrade na takmičenju Slovenia Press Photo i pobedio je u kategoriji Wings na takmičenju Red Bull Illume Image Quest 2013.

Podelite s prijateljima

Tweet