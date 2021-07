Casio napravio Pac-Man verziju svog popularnog sata.

Casio je predstavio novi digitalni sat napravljen u saradnji sa Bandai Namcom, odajući počast dvojici digitalnih klasika s kraja 70-ih i početka 80-ih godina. Izdanje A100WEPC Pac-Man ima dizajn zasnovan na Casio-vom digitalnom satu F-100 iz 1978. godine i slavi jednu od najpoznatijih igara svih vremena, Pac-Man.

Dizajn je zasnovan na Casio-vom digitalnom satu F-100

F-100 je bio jedan od najnaprednijih satova koji su u to vreme bili dostupni, nudeći štopericu, digitalni alarm i funkcije kalendara. To je ujedno bio i prvi sat sa futrolom od smole. Možda je najpoznatiji po tome što je to sat koji su nosili Ripley i drugi likovi iz filma Alien iz 1979. godine. A100WEPC to ponavlja sa istim rasporedom sa četiri tastera. U isto vreme, na satu se nalaze Pac-Man i likovi duhova.

Casio nije prvi izradio sat sa Pac-Man temom, već je to učinio Timex sa modelom T80 x Pac-Man od 79 dolara. Osnovni model AW100WE, koji je izašao prošlog meseca, nudi vodootpornost, štopericu od 1/10 sekunde, dnevni alarm, satni signal vremena, auto-kalendar i LED svetlo. Proizvod bi trebao da bude objavljen u avgustu i koštaće oko 110 USD, što je relativno povoljna cena za ljubitelje Pac-Mana.

