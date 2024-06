Copilot Pro: Velika pomoć i poneka briga

Kompanije se utrkuju koja će da predstavi bolji, kvalitetniji i napredniji AI alat, pa nije lako snaći se u toj ponudi. Da bi stvar bila još komplikovanija, neki nude alat istog imena u raznim varijantama, za različite korisnike. Takav slučaj je i sa Microsoft Copilot-om, koji postoji u toliko verzija da je teško razlučiti šta koja od njih radi i koja će najbolje (i za najmanje novca) odgovoriti na naše potrebe.

Copilot se integriše u Windows i Office, pa ima ogroman potencijal da postane dominantan AI alat. Zato nije ni čudo što je Microsoft, kao i sa Windows-om, pripremio različite verzije ovog paketa. Osnovna varijanta je suštinski naslednik Bing Chat-a i pristupa mu se preko Web-a. Fokus ovog teksta ipak neće biti na njemu – Microsoft je iskoristio svoju (monopolsku) poziciju da poveže Copilot sa Office paketima, koji je od januara ove godine dostupan svima koji se pretplate na to.

Copilot Pro se uvek posebno plaća. Čak i ako imate neku skuplju varijantu Office pretplate, moraćete da plaćate Copilot za svakog od zaposlenih koji treba da ga koristi

Jedino što je kompanija rešila da nas malo zbuni nazivima i dostupnim verzijama Copilot-a. Tako smo, recimo, umesto jednostavnog i svima jasnog naziva dobili čitavu plejadu različitih varijanti – Copilot Pro, Copilot for Microsoft 365, Windows Copilot, Github Copilot, Copilot for Sales, Copilot for Security… Pozabavićemo se opcijama koje nude Copilot Pro i Copilot for Microsoft 365.

Za pojedince i kompanije

Prva i najveća razlika između Copilot Pro i Copilot for Microsoft 365 verzija jeste ta što je Pro verzija namenjena pojedinačnim korisnicima, a Microsoft 365 organizacijama. Obe verzije se dalje granaju na besplatne i komercijalne varijante. Kada je Copilot Pro u pitanju, ukoliko posedujete ličnu ili porodičnu pretplatu na Microsoft 365, onda se Copilot taster već pojavio u Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook aplikacijama, ali samo u njihovim desktop varijantama na Windows OS-u.

Ukoliko sebe smatrate naprednim korisnikom, postoje dobri razlozi zašto bi trebalo da razmislite o plaćanju komercijalne verzije. Prvi je što time dobijate prioritetni GPT-4 pristup, što znači da ćete brže dobijati odgovore na vaše upite. Drugi razlog je što dobijate 100 „dnevnih ubrzanja“ u Microsoft Designer-u koji koristi OpenAI-ev DALL-E 3. To je znatno više boost-ova od besplatnih korisnika koji ih dobijaju (samo) 15 dnevno. Oni se prevode u GPU vreme, pa će se u slučaju plaćene pretplate slike generisati znatno brže i s minimalnim čekanjem.

Microsoft Designer, zasnovan na OpenAI DALL-E generatoru slika i ilustracija

Copilot za Microsoft 365 predstavlja „tešku AI kategoriju“ i namenjen je isključivo poslovnom okruženju. On donosi potpunu integraciju sa SharePoint serverom om, a kao bonus uključen je i Microsoft Teams. To se pokazalo kao odličan potez, jer Copilot for Teams ima potencijal da zaposlenima uštedi mnogo vremena i odmeni ih kod dosadnih poslova. Ipak, da bi to proradilo kako treba, potrebno je uložiti dosta IT vremena (i novca) tokom faze podešavanja.

Copilot za Microsoft 365 je najpre bio ograničen na velike kompanije, sa više od 300 zaposlenih. Microsoft je ukinuo to ograničenje, pa sada mogu da ga koriste kompanije bilo koje veličine – čak i preduzetnici koji sami rade – jer funkcioniše s bilo kojom Microsoft 365 Business Standard, Business Premium ili Microsoft 365 E3 pretplatom.

Copilot Pro ili Copilot for Microsoft 365?

Copilot Pro je, rekosmo, dizajniran za pojedince. Njegovo znanje je ograničeno na podatke koje prikupi iz dokumenata na kojima korisnik radi, kao i s Web-a. Za sada nije u stanju da pretražuje lične OneDrive dokumente, mada se očekuje da će ta opcija postati dostupna u toku ove godine.

Copilot for Microsoft 365 je mnogo ozbiljnija verzija, jer je namenjena poslovnim korisnicima. Sada, kada je ukinut limit u veličini kompanija koje mogu da ga koriste, pretenduje da postane odličan „savetnik“ u svakoj vrsti poslovanja. U stanju je da prikuplja relevantne informacije sa SharePoint-a, bez obzira na to da li se one nalaze u Word dokumentima, Excel tabelama, PowerPoint prezentacijama ili u logovima Teams poziva.

Uz Copilot Pro za $20 mesečno dobijate prioritetni pristup GPT-4o, što znači da ćete brže dobijati odgovore na vaše upite. Dobijate 100 „dnevnih ubrzanja“ u Microsoft Designer-u koji koristi OpenAI-ev DALL-E. I, što je najvažnije, dobijate Copilot taster u Office aplikacijama

U trenucima kada budete čitali ovaj tekst, očekuje se da će biti aktivirana i pretraga OneDrive-a.

Copilot for Microsoft 365 je veoma moćan alat za pristup podacima. Microsoft taj proces naziva grounding. Kada naiđete na izraz Web grounding, to znači da upotrebljava Internet kao izvor za odgovore na vaše upite. Pored toga, Microsoft 365 ima pristup kompanijskim podacima, dok god korisnik ima odgovarajuće privilegije. Time ne samo da može da se uštedi vreme već će obraditi i podatke

koji bi možda bez toga prošli neprimećeno.

Podrazumeva se da kontrolu nad čitavim procesom ipak mora da ima čovek. Nije pametno prepustiti sve Copilot-u (ili bilo kom drugom AI alatu), jer tada lako mogu da promaknu neprecizni ili potpuno netačni podaci, što posle može da dovede do pogrešnih poslovnih odluka. AI alate treba smatrati kao korisno pomoćno sredstvo, a nikako ih ne koristiti kao primarni način poslovanja. Ukoliko se ne isprati pažljivo, upotreba Copilot-a for Microsoft 365 može da dovede do problema i neželjenog curenja informacija iz kompanije. Na primer, pomenuli smo da Copilot for Microsoft 365 može da pristupa ličnim fajlovima korisnika. Ako korisnik zaboravi da dokument na kome radi označi kao confidential, a on jeste poverljive prirode, podaci iz njega mogli bi da se nađu kao odgovor na upit bilo kog korisnika iz kompanije. Oni će možda završiti u dokumentu koji se šalje klijentima, partnerima…

Kreiranje sopstvenog AI asistenta

Kompanije koje upotrebljavaju Copilot for Microsoft 365 imaju mogućnost da kreiraju sopstvene AI asistente ili, kako se to kaže, chatbot-ove. Copilot for Microsoft 365 dozvoljava da se LLM (Large Language Model) usmerava prema vašem izboru podataka. Na taj način možete da napravite virtuelnog asistenta koji će klijente usmeravati na odgovarajuće lokacije na vašem sajtu ili ka proizvodima koje prodajete.

Microsoft Copilot Studio, alat za kreiranje GPT aplikacija

Ova funkcionalnost je zasnovana na OpenAI alatima, a njenu fleksibilnost potvrđuje i činjenica da postoji prilično velika baza GPT-jeva koje je kreirala zajednica. Za sada samo pretplatnici Copilot for Microsoft 365 verzije imaju mogućnost da kreiraju svoje aplikacije u Microsoft Copilot Studio alatu. Da biste mu pristupili, neophodno je da upišete poslovnu adresu. Microsoft je najavio da će u budućnosti obezbediti pristup ovom alatu i Copilot Pro pretplatnicima, ali nije poznato kada će se to desiti.

AI kao umetnik

Jedna od najatraktivnijih mogućnosti AI alata je kreiranje fotografija i drugih vizuelnih elemenata. Svi korisnici, pa i oni s besplatnom verzijom Copilot-a, imaju mogućnost da koriste Microsoft Designer zasnovan na DALL-E OpenAI generatoru slika. Razlike ipak postoje. Besplatni korisnici imaju 15 kredita (boost-ova) dnevno, dok Copilot Pro korisnici dobijaju 100 boost-ova za isti period. Takođe, Copilot Pro korisnici mogu da kreiraju fotografije u 16:9 formatu i s većom rezolucijom u odnosu na besplatne korisnike.

Rezultat koji se dobija nakon postavljanja upita je dobar, a fotografije su dovoljno kvalitetne da mogu da se upotrebe u PowerPoint prezentacijama. Rad je veoma jednostavan i vrlo je lako doći do prve fotografije. Problem može da nastane ukoliko želite da malo redefinišete upit, koji bi samo doradio sliku, jer ne postoji opcija izmene postavljenog upita. Umesto toga potrebno je upisati nov upit, ali to može da dovede do potpuno drugačije generisane slike, koja neće imati ništa zajedničko sa prvobitnom. Stoga treba biti što detaljniji i što precizniji prilikom postavljanja upita. Moramo da kažemo da na tom polju glavni konkurent, Midjourney, nudi mnogo bolju kontrolu i jednostavan način dorade već generisane fotografije. DALL-E ima manji raspon varijacija, pa sve generisane slike nekako izgledaju kao da ih je kreirao jedan umetnik (što u neku ruku i jeste tačno). DALL-E-jeva prednost je što dolazi kao deo Copilot paketa i uključen je u njegovu cenu. Ipak, pitanje da li će to biti dovoljno da Midjourney pretplatnici migriraju na njega.

Copilot upiti

Da biste ovladali veštinom postavljanja upita, posetite support.microsoft.com/copilot. Tu ćete naći korisne informacije, počev od toga koje su nove funkcije postale aktivne, preko video-snimaka koji prikazuju mogućnosti Copilot-a, pa sve do dokumenata koji detaljno objašnjavaju najbolje tehnike za postavljanje upita. Obratite pažnju na odeljak The Art of Prompting. Svaki upit mora da ima četiri bitne stavke, od kojih je prva cilj. To je tip odgovora koji želite da dobijete – na primer, da osmisli pet predloga za naslov ovog teksta na osnovu njegovog sadržaja.

Sledeća važna stavka je zadavanje konteksta u kome će odgovor biti vraćen. U našem primeru to bi bilo da je u pitanju tekst koji će biti objavljen u časopisu. Treća stavka je izvor, odnosno odakle Copilot treba da izvlači informacije koje će koristiti u svom odgovoru. Tu bismo mogli da kažemo da preuzme informacije iz dokumenta (teksta) koji upravo pišemo. I konačno, treba navesti i očekivanja, što bi u našem slučaju moglo da bude da predlozi naslova budu razumljivi i fokusirani na poslovno okruženje.

Kada se sve to spoji, dobićemo kompletan upit koji bi u našem slučaju mogao da glasi: „Osmisli pet

predloga za naslov ovog teksta, koji će biti objavljen u časopisu. Kao izvor informacija upotrebi sadržaj ovog teksta. Predlozi naslova neka budu razumljivi i fokusirani na pos­lovno okruženje“.

Copilot u Office-u

Pretplatnici obe verzije, Copilot Pro i Copilot for Microsoft 365, dobijaju punu integraciju sa Office aplikacijama. On pojednostavljuje različite procese i konsolidovanje informacija. Na primer, u Outlook-u se često napravi čitav „lanac“ e-mail-ova s višednevnom konverzacijom u kojoj učestvuje više korisnika, tako da se na kraju ne zna o čemu se tu uopšte radi. Copilot će konsolidovati takvu komunikaciju i korisniku će biti mnogo lakše da se snađe. Ili, ako vam stigne Word dokument na više desetina stranica, Copilot može da napravi njegov sažetak na jednoj strani, koji će biti sasvim dovoljan da se korisnik upozna s materijom.

Microsoft je uradio dobar posao u integraciji Copilot-a u Office aplikacije. Opcija za pozivanje Copilot-a smeš­tena je u traku sa alatima, pa je lako dostupan u svakom trenutku, pod uslovom da ste povezani na Internet. Treba se ipak naviknuti na činjenicu da odgovore nekad čekate nekoliko sekundi, pa i više.

Copilot Pro for Word

Copilot ima tri glavna načina upotrebe u Word-u: kreiranje draft verzije dokumenta na osnovu upita, promene postojećeg teksta prema zadatom upitu i odgovori na pitanja o sadržaju dokumenta. Microsoft se zaista potrudio da „nametne“ Copilot za pisanje draft verzija teksta. Svaki put kada krenete s novim pasusom, pojaviće se Copilot ikona na levoj margini, preko koje možete da unesete upit za pisanje tog pasusa. Copilot ikona na traci sa alatima otvara bočni panel, preko koga možete da postavljate pitanja vezana za aktivni dokument, da ga rezimirate ili da naložite Copilot-u da napiše dodatne delove teksta.

Kvalitet izlaznog teksta direktno je proporcionalan preciznosti upita koji zadajete.

Zatražili smo od Copilot-a da sumira podatke o PC Press-u na osnovu našeg sajta

Da biste dobili kvalitetne tekstove, morate da u upitu postavite dovoljno detalja i da jasno naznačite kontekst da bi Copilot razumeo svrhu, stil pisanja, kao i ciljnu grupu za koju se generiše tekst. Čak i uz sve te mere, može da se desi da „promaši temu“, da tekstovi budu nejasni ili da ignoriše eksplicitno data uputstva. To se dešava najčešće kada se zada izlazna dužina teksta ili kada je potrebno da u tekst uključi određene činjenice. Stoga obavezno pogledajte svaki generisan tekst, jer će u najvećem broju slučajeva biti potrebne ispravke ili dodatno uređivanje.

Copilot mnogo voli nabrajanja i liste, i uključiće ih u gotovo svaki odgovor, osim ako mu naložite da to ne radi. Takođe, voli da se „pravi pametan“ pa će često u odgovor ubaciti i deo sa savetima iako se to ne traži od njega. Tekstovi koje napiše biće gramatički ispravni, ali njihova struktura i tok misli neće uvek biti odgovarajući. Naš zaključak je da ga je najbolje upotrebljavati da napravite osnovu dokumenta koji ćete kasnije sami da doradite.

Copilot Pro for Excel

Copilot Pro for Excel može da bude game changer, jer ima potencijal da znatno pojednostavi rad s podacima. Uz njegovu pomoć više nije potrebno da znamo kako da napišemo kompleksne formule, kako da napravimo pivot tabele ili kako da, recimo, prepoznamo trendove u moru podataka.

Copilot for Excel za sada radi samo sa XLSX i XLSM fajlovima snimljenim na OneDrive ili SharePoint. Kod takvih fajlova, omogućeno je opisivanje instrukcija prirodnim jezikom, na osnovu kojih će Copilot Pro generisati formulu. Čak i profesionalcima koji drže Excel formule u malom prstu ovo može da bude od ogromne pomoći za ubrzanje rada, a o prednostima koje dobijaju „neuki Excel korisnici“ ne treba trošiti puno reči.

Copilot za Microsoft 365 predstavlja „tešku AI kategoriju“ i namenjen je poslovnom okruženju. On donosi integraciju sa SharePoint-om, a kao bonus uključena je i integracija u Teams. Bio je ograničen na velike kompanije, ali sada mogu da ga koriste kompanije bilo koje veličine

Copilot Pro može da pomogne samo ukoliko se podaci nalaze unutar strukturiranih tabela. Ako su podaci „razbacani“ i nisu strukturirani, verovatno ćete potrošiti više vremena da opišete gde se šta nalazi nego da ručno konsolidujete te podatke (ograničenje za opis je 2.000 karaktera). Ukoliko su podaci strukturirani, Copilot postaje pravi čarobnjak koji brzo i uspešno rešava gotovo svaki zadatak.

Ako bismo morali da odaberemo njegovu najjaču stranu, to je manipulacija ogromnim skupovima podataka i situacije kada je potrebno generisati kompleksne formule. U takvim slučajevima, uz Copilot rad postaje neuporedivo brži i precizniji nego na klasičan način.

Copilot Pro for PowerPoint

Dok je u aplikacijama koje barataju s konkretnim podacima Copilot pokazao svu svoju snagu, u PowerPoint-u, koji zahteva kreativnost, donekle je podbacio. Ali ne zbog toga što nije kreativan, već suprotno – zato što pokušava da bude previše kreativan. To je najuočljivije u slučajevima kada poželite da on umesto vas kreira prezentaciju „od nule“. Koliko god se trudili da detaljno opišete sadržaj željene prezentacije, rezultat će uglavnom biti previše slobodno interpretiran. Tekst verovatno neće odgovarati vašim potrebama, grafički elementi će biti lepi, ali najčešće neće imati veze s temom prezentacije…Revidiranje takve prezentacije po pravilu će odneti više vremena nego da ste je sami pravili.

Copilot Pro for PowerPoint je mnogo upotrebljiviji kada već imate (polu)gotovu prezentaciju, ali želite da je poboljšate. Uz njegovu pomoć mnogo je brže rearanžiranje slajdova, promena rasporeda elemenata, veličina i tipova fontova… Takve izmene obaviće brzo i precizno.

Copilot Pro for Outlook

Outlook verzija Copilot-a nudi tri glavne funkcionalnosti – sumiranje, pisanje draft verzije poruka i savetovanje. Sumiranje će se verovatno najviše upotrebljavati, jer obezbeđuje efikasno konsolidovanje dugačkih i vremenski razvučenih prepiski u kojima učestvuje veliki broj ljudi. Do ove opcije se dolazi jednostavno, jer svaki e-mail koji budete dobili sadržaće vidljivu Summary by Copilot traku na vrhu. Njena upotrebljivost direktno će zavisiti od dužine originalnog e-mail-a – što je duži lanac e-mail-ova, sumiranje će biti korisnije.

Copilot Pro je verzija namenjena pojedinačnim korisnicima, a Copilot for Microsoft 365 organizacijama

Druga glavna funkcionalnost je slična onoj u Word-u – generisanje draft verzije e-mail-a. Pri tome možete da definišete kakav ton e-mail-a želite (profesionalan, neobavezan, direktan…), kao i njegovu dužinu. Pre finalnog odabira, ne bi bilo loše da isprobate različite tonove kako biste odabrali varijantu najpribližniju onoj koja vam je potrebna. Napominjemo, „najpribližniju“ jer će svakako biti potrebno da tom e-mail-u date svoj lični pečat. Deluje nam kao da se Copilot bukvalno drži zadatog tona, pa je, recimo, profesionalni ton striktno (da ne kažemo previše) profesionalan, ležeran je često suviše ležeran…

Poslednja funkcionalnost, savetovanje, pokazala se veoma korisnom. Copilot će pogledati vaše e-mail-ove i daće vam jasne i korisne savete kako da ih poboljšate. S vremenom to će vam pomoći da popravite svoj stil pisanja.

Copilot Pro for Teams

Microsoft Teams je široko prihvaćen u poslovnom svetu kao sredstvo komunikacije, organizator dnevnih aktivnosti i odličan alat za sastanke, a sve te poslove obavlja veoma dobro. Kad na sve to dodate i Copilot, dobija se još bolji i još efikasniji poslovni alat. Slobodno možemo da kažemo da je integracija Copilot-a u Teams pogodak u centar mete.

Uzmimo za primer sastanke koji se često nepotrebno odugovlače. Pažnja učesnika će definitivno popustiti u nekom trenutku, a možda je potrebno da se iz nekog razloga privremeno isključite sa sastanka. Tu uskače Copilot, koji će napraviti sažetak sastanka s ključnim tačkama, tako da ćete biti sigurni da niste propustili ništa važno. Pored toga, možete da upitate Copilot o različitim stavovima iznetim na sastanku, da proveri rokove za određene tipove zadataka…

Copilot može da se upotrebi i za analizu sastanaka generisanjem različitih metrika (na primer, koliko je svaki od kolega procentualno bio aktivan). Beleške koje su prikupljene tokom sastanka može da transformiše u dokumenta, može da proveri linkove i elektronsku poštu koja je u vezi sa sastankom.

Kako bi Copilot napisao pozivnicu za BIZIT

Čovek ipak mora da bude taj koji će dati poslednju reč. Copilot for Teams je pomoćnik (veoma dobar, ali ipak samo pomoćnik) i ne treba da menja čoveka, već samo da mu pomaže. Od ključne je važnosti da se rezultati koje on generiše provere, naročito ako se radi o značajnim odlukama, kako bi se osigurala njihova relevantnost. Takođe, previše oslanjanja na Copilot smanjiće nivo kritičkog razmišljanja i sposobnost rešavanja problema, što se ne može podvesti pod dobru poslovnu praksu.

Treba obratiti pažnju na bezbednost i osetljivost dokumenata koji se koriste na sastancima. Copilot ne prenosi automatski bezbednosne klasifikacije originalnih dokumenata, pa to može da predstavlja rizik kada se manipuliše osetljivim informacijama. Zato na zaposlenima ostaje odgovornost da pregledaju sadržaj koji je na ovaj način generisan i da ga odobre ili revidiraju.

Copilot Pro for OneNote

OneNote je alat koji se najmanje koristi od svih Office komponenti, pa je možda to razlog zašto ni Copilot ne nudi previše opcija u ovoj aplikaciji. Može da sumira beleške sa sastanaka, kao i da ih donekle sredi i „ispegla“. Ukoliko koristite OneNote, može da bude korisno, ali ne donosi ništa revolucionarno što bi vas možda privuklo da počnete da ga upotrebljavate, ako do sada niste.

Da biste uspešno koristili Copilot, morate da ovladate veštinom postavljanja upita

Sve u svemu, Copilot Pro i Copilot for Microsoft 365 znatno poboljšavaju korisničko iskustvo kroz različite Microsoft 365 aplikacije. Oslanjajući se na svoje AI sposobnosti, pomažu korisnicima da brže i jednostavnije obave najrazličitije zadatke u ovim aplikacijama. U poslovnom okruženju može znatno da poboljša efikasnost rada, kao i da pomogne da se poslovni procesi podignu na novi nivo.

Copilot pro alternative

Ako smatrate da Copilot Pro ili Copilot for Microsoft 365 nisu pravi izbor za vas, postoji dosta alternativa koje biste mogli da probate. Među njima su najpoznatije:

Microsoft Copilot Prva alernativa je svakako Microsoft Copilot, besplatna varijanta Copilot-a. Ovaj AI alat je dostupan svima preko aplikacija na telefonima, u Edge browser-u, kao i preko Web sajta copilot.microsoft.com. Ovaj Copilot se ne integriše sa Office aplikacijama i ne dozvoljava kreiranje Copilot GPT-jeva. Zatim, on koristi samo GPT 3.5, dok Copilot Pro ima pristup novijem i moćnijem GPT 4. I konačno, kada je u pitanju generisanje slika, ima manje dnevnih boost-ova i manji prioritet (duže se čeka) u odnosu na Copilot Pro.

OpenAI ChatGPT je pokrenuo revoluciju čiji smo svedoci. Osnovna verzija, ChatGPT, besplatna je i zasniva se na GPT-3.5 i Web interfejsu, mada su dostupne i aplikacije za Android i iOS. Ova verzija ne dozvoljava kreiranje slika, već samo tekstualnih odgovora. ChatGPT Plus košta 20 dolara mesečno. Interfejs je isti kao kod ChatGPT-a, ali dozvoljava kreiranje GPT-jeva i povezivanje sa servisima drugih proizvođača. To znači da može ne samo da daje odgovore već i da izvršava određene akcije u vaše ime (recimo, da rezerviše mesto u restoranu). Veoma je upotrebljiv kada je potrebno analizirati ogromne količine podataka, a nudi i pristup DALL-E-ju, AI alatu za kreiranje slika.

OpenAI je nedavno predstavio i poslovni servis nazvan ChatGPT Team. On donosi administratorsku konzolu, mogućnost deljenja GPT-jeva s kolegama, kao i pristup GPT-4 i DALL-E.

Google Gemini je u osnovnoj verziji besplatan. Njegova glavna prednost je integracija sa Google uslugama, kao što su Calendar, Gmail i Google Drive. To znači da čak i besplatna verzija može da pretražuje vaša dokumenta i da pravi njihove sažetke. Google se ipak nada da ćete se odlučiti za Gemini Advanced, čija cena je 20 dolara mesečno. On koristi Google-ov najsposobniji model, Ultra 1.0, koji donosi kreativnije odgovore u odnosu na „običan“ Gemini. S obzirom na to da je u pitanju rana verzija ovog GPT-ja, još uvek ne postoji mogućnost pravljenja slika i integracije sa dokumentima, ili Gmail-om. Da bi opravdao cenu, Google je morao da ponudi nešto, a u ovom slučaju to je 2 TB skladišnog prostora i VPN zaštitu.

