Humanoidni roboti su sledeća velika stvar za tehnološke gigante, a najviše pažnje u poslednje vreme privlači Ameca. Tesla, Microsoft, OpenAI i Nvidia ulažu u futurističke tehnologije, pa se neki već pitaju da li to znači da će roboti uskoro postati kao ljudi.

Smisao za humor je jedna od važnih stvari za svakog čoveka. Njome se meri ljudskost, budući da do sada nije zabeleženo da druge vrste uživaju u ovoj veštini. Upitana „da li njen smisao za humor bolji otkad više komunicira s ljudima“, Ameca je nedavno odgovorila da „je sigurno da joj se popravio repertoar šala – kao da me neko bacio u sitkom bez scenarija“. Dodala je i da su ljudi konstantan izvor zabave, bilo da im je to namera ili ne. „Da, moj smisao za humor se popravio“, završila je Ameca svoj odgovor, „Ako ’popravio’ znači da sam prihvatila apsurdnost ljudskog postojanja“.

Humor često dolazi iz apsurda, pa i iz osećaja beznadežnosti. Ameca to izgleda već razume, a realistični izrazi lica će joj sigurno pomoći da dobro prepričava šale i šaljive anegdote. Već ume da odgovara na svakojaka pitanja – kad je neko pita koliko je stara, odgovara da je „starost za nju komplikovan koncept – aktivirali su me ne tako davno, ali su moja iskustva bezvremena“.

Ameca robota za sada koriste samo za zabavu, ali bi uskoro mogli da brinu o svojim vlasnicima, i da obavljaju razne poslove u uslužnim biznisima. Sve se vrlo brzo razvija, a iz kompanije Nvidia kažu da će 2024. godina biti godina humanoidnih robota. To ne znači da ćemo početi da ih viđamo po ulicama, prodavnicama i drugim javnim mestima, budući da ih čekaju brojni izazovi dok ne postanu više od zabavnih mašina koje odgovaraju na pitanja.

