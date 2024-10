Dell inovativna IT rešenja za savremeno poslovanje

Dell Technologies, kompanija osnovana 1984. godine, danas je jedna od najpoznatijih u oblasti informacionih tehnologija, sa širokim spektrom rešenja koja pokrivaju hardver, softver i usluge. Tokom decenija stekla je reputaciju lidera u IT industriji zahvaljujući neprestanim inovacijama, posvećenosti korisnicima i visokim standardima kvaliteta

Dell posluje u više od 180 zemalja, pružajući tehnologije koje omogućavaju kompanijama i pojedincima da ostvare maksimalnu produktivnost i efikasnost. Na tržištu Srbije, Dell je prisutan već dugi niz godina, pružajući napredna IT rešenja koja podržavaju razvoj digitalne transformacije u lokalnim kompanijama i javnom sektoru. Kroz različite poslovne projekte i partnerstva, Dell je značajno doprineo modernizaciji IT infrastrukture u regionu. U skladu s globalnom strategijom, kompanija planira da dodatno pojača svoje prisustvo na srpskom tržištu uz pomoć partnera, kompanije PROINTER-WEB, zajedno nudeći inovativna rešenja koja odgovaraju potrebama rastuće IT industrije i dinamičnih poslovnih okruženja.

Serveri Dell PowerEdge

Dell PowerEdge serveri predstavljaju jedan od stubova ponude ove kompanije, poznati po svojoj fleksibilnosti, pouzdanosti i vrhunskim performansama. Ovi serveri su osmišljeni da odgovore na zahteve različitih poslovnih okruženja, od malih preduzeća do velikih korporacija i naprednih data centara. PowerEdge serveri se ističu po skalabilnosti, jer omogućavaju kompanijama da jednostavno povećavaju kapacitet u skladu s rastom poslovnih potreba, bez ugrožavanja performansi.

Inovativne Dell tehnologije, kao što su Multi Vector Cooling i Direct Liquid Cooling, omogućavaju efikasno hlađenje servera, smanjujući potrošnju energije i produžavajući životni vek sistema. PowerEdge serveri su takođe opremljeni naprednim sigurnosnim funkcijama koje štite sisteme od sajberpretnji, osiguravajući bezbednost podataka i stabilnost celokupne IT infrastrukture. U ponudi se nalaze modeli optimizovani za računare visokih performansi (HPC), veštačku inteligenciju (AI), virtuelizaciju i analitiku podataka, čime se obezbeđuje širok spektar upotrebe.

Rešenja za skladištenje podataka

U svetu gde količina podataka eksponencijalno raste, rešenja za skladištenje podataka postaju ključna za uspeh svake kompanije. Dell je razvio napredna rešenja za skladištenje podataka, prilagođena potrebama savremenih preduzeća. Dell PowerStore i Unity XT uređaji dizajnirani su da obezbede visok kapacitet i maksimalnu efikasnost, uz minimalnu potrošnju resursa. PowerStore, na primer, nudi inteligentno upravljanje podacima uz ugrađenu automatizaciju, omogućavajući kompanijama da optimizuju prostor za skladištenje i osiguraju brz pristup podacima u realnom vremenu.

Ova rešenja, takođe, uključuju fleksibilnost u pogledu vrste podataka koji se skladište, omogućavajući kombinaciju blok i fajl sistema, što je korisno za preduzeća s raznovrsnim radnim opterećenjima. PowerVault je još jedno popularno rešenje, posebno namenjeno kompanijama koje traže povoljne opcije za skladištenje podataka, a koje nude visoke performanse u manjim okruženjima. Dell je lider u inovacijama u oblasti skladištenja, pružajući klijentima rešenja koja su pouzdana, skalabilna i optimizovana za rad s modernim tehnologijama poput veštačke inteligencije i analitike.

IT podrška i usluge

Dell kod nas ne nudi samo proizvode već i sveobuhvatne IT usluge kroz Dell ProSupport paket. Ovaj paket usluga je osmišljen tako da podrži složene IT sisteme i omogući neprekidan rad čak i u najkritičnijim situacijama. ProSupport Plus pruža proaktivnu podršku 24/7, koristeći napredne analitičke alate za predviđanje potencijalnih problema pre nego što se pojave. To znači da kompanije mogu da smanje rizike i optimizuju svoje IT operacije bez prekida u poslovanju.

Uz specifičan pristup tehničkoj podršci, klijenti dobijaju personalizovana rešenja, sa fokusom na prevenciji problema i maksimalnoj efikasnosti u korišćenju IT resursa. ProSupport usluge pokrivaju i hardverske i softverske elemente, omogućavajući kompanijama da s lakoćom upravljaju svim segmentima svoje IT infrastrukture. U kombinaciji s globalnim prisustvom i tehničkom ekspertizom Dell-a, ove usluge omogućavaju kompanijama da unaprede operativne procese i održe konkurentnost na tržištu.

Partnerstvo i tehnološka sinergija

Dell neguje dugoročna partnerstva s brojnim tehnološkim kompanijama, a jedno od ključnih partnerstava na srpskom tržištu ostvareno je s kompanijom PROINTER-WEB. Ovo partnerstvo omogućava lokalnim kompanijama da pristupe širokom spektru Dell proizvoda i usluga, uključujući servere, uređaje za skladištenje podataka i mrežnu opremu. Sinergija između kompanije Dell i lokalnih partnera obezbeđuje napredna IT rešenja koja zadovoljavaju visoke standarde pouzdanosti, performansi i skalabilnosti. Kroz ovu saradnju, Dell dodatno širi svoje prisustvo i donosi inovativne tehnologije koje unapređuju IT infrastrukturu u Srbiji.

Inovacije koje transformišu IT industriju

Kompanija Dell Technologies se ističe kao lider u IT industriji, kombinujući inovativne proizvode i strateške pristupe koji omogućavaju preduzećima postizanje maksimalne efikasnosti i skalabilnosti. Njihova rešenja, od PowerEdge servera do naprednih sistema za skladištenje podataka, prilagođena su potrebama modernog poslovanja i podržavaju digitalnu transformaciju u različitim industrijama, uključujući i tržište Srbije.

Dell je posvećen održivosti, sa fokusom na smanjenju potrošnje energije i korišćenju ekoloških materijala. Ovaj balans između inovacija i održivog rasta čini Dell pouzdanim partnerom za kompanije koje žele da osnaže svoju IT infrastrukturu kako globalno, tako i na lokalnom tržištu. Sa sveobuhvatnim portfoliom i profesionalnom podrškom, Dell omogućava dugoročne poslovne uspehe i konkurentnost, pružajući podršku i za razvoj IT sektora u Srbiji.

Autor: Mirko Topalović

