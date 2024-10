Epic Games poklanja sjajnu priču o selidbi

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Moving Out. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 31. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Moving Out je simulator koji podražava sve ono što se dešava kad se neko seli. Igrač dakle prenosi nameštaj, budući da mu je to posao. Glavni je „čovek“ za selidbe u gradiću Packmore, a situacije koje mu se dešavaju su zanimljive, ponekad napete, često urnebesno smešne. Igra je brzo dospela na listu najboljih couch co-op igara, a kritičari kažu da je skoro pa savršena. Igrači se uglavnom slažu, a vole i to što se radi o multiplejeru, igri koja može da se igra s drugima.

Ljubitelji igara koje se igraju s društvom će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Moving Out inače košta oko 23 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet