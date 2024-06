Epic Games vam poklanja ovu odlično ocenjenu igru

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Chivalry 2. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 6. juna, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Chivalry 2 igra za više igrača koja je izašla u junu 2022. godine. Radnja se doživljava iz prvog lica, a priča je inspirisana srednjovekovnim bitkama iz serija i filmova. Okršajima može da se priključi do 64 igrača, pa svi zajedno mogu da drže neki zamak pod opsadom. Svuda lete strele i čuje se zveket mačeva, pa je ova igra za one kojima krv ne smeta. Oni koji su je igrali kažu da je zabavna i da sve od oklopa do zidina zamaka odlično izgleda.

Ljubitelji srednjovekovnih ratova, ali i oni koji vole dobre mape, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Chivalry 2 inače košta oko 37 evra.

