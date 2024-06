Gizmodrom: Gadžeti za mlade roditelje

Ako ste roditelj koji voli tehnologiju, na tržištu ne manjka inovativnih proizvoda, međutim činjenica je da pametni uređaji za bebe nisu uvek najsjajniji ili zaista neophodni. Najbolji način je da istražite koje su opcije zaista pametne, korisne i koje zapravo poboljšavaju postojeće proizvode ili pružaju neku dodatnu korist vašoj roditeljskoj rutini. Izdvojili smo nekoliko koje vredi razmotriti

Owlet pametna čarapa

Dovođenje kući novorođenčeta je prelepo, ali može da bude i zastrašujuće, posebno kada vam je prva beba. Ukoliko želite monitoring kod kuće koji bi mogao da reprodukuje statistike koje dobijate u bolnici, ovo je uređaj za to. Owlet-ova pametna čarapa je jedini nosiv uređaj za bebe koji meri otkucaje srca, puls i brzinu disanja. Te informacije se šalju u aplikaciju Owlet Dream App koja prikazuje podatke vašeg deteta a takođe prati i obrasce spavanja. Ako očitavanja porastu ili padnu izvan normalnih nivoa, bićete upozoreni alarmom na telefonu i Owlet baznoj stanici.

Stavljanje čarapa bebi koja se migolji nije uvek lako, a ukoliko nije postavljena kako treba, može poslati lažna upozorenja o zaustavljanju srca. Međutim, često proveravanje Owlet-ovih očitavanja u tim ranim danima može da umiri novopečene roditelje, koji će se s vremenom osećati ugodnije jer stiču osećaj za bebine tipične statistike. Merenje čarapa takođe pomaže da razumete bebine navike spavanja, tako što vam aplikacija javlja kada beba spava, a kada je budna. Količina informacija i podrške može da bude vrlo korisna kada se iz nekog razloga zabrinete, jer jednostavno možete da izvučete podatke iz aplikacije radi uveravanja. Pored toga, Owlet pravi i kameru koja može da se poveže sa sistemom da obezbedi video i audio materijal i zvučna/pokretna upozorenja, tako da možete brzo da proverite svog mališana. Ovaj gadžet možete pronaći na zvaničnom sajtu owletcare.com za 300 dolara.

Baby Brezza Safe + pametan grejač za flašice

Dobar grejač za flašice treba da bude efikasan, mali i lak za čišćenje. Verzija Baby Brezza je dobra opcija jer nije kabastih dimenzija, što ga čini pogodnim za uklapanje na radnoj površini, zajedno sa intuitivnim tasterima i kontrolama. Može da zagreje formulu ili majčino mleko pomoću dve postavke zagrevanja, kao i da odmrzne smrznuto mleko. Prostor za flašice odgovara većini tipova, a sam aparat je jednostavan za korišćenje i bez previše konsultovanja sa uputstvima i bićete zadovoljni rezultatom.

Značajna karakteristika Safe + Smart je Bluetooth veza koja omogućava kontrolu grejača preko aplikacije na vašem telefonu. Možete da izaberete stvari kao što su brzina zagrevanja i početna temperatura boce pre nego što započnete sesiju zagrevanja, sve iz aplikacije. Takođe će vas upozoriti kada je boca spremna za upotrebu. Iako zvuči kao uređaj za usku nišu potrošača, svedočanstva korisnika pokazala su da je posebno koristan bio u određenim situacijama. Možete da pripremite flašicu, pozabavite se kupanjem bebe i upotrebite aplikaciju za zagrevanje flašice kako bi bila spremna čim bebu okupate.

Takođe, možete da pokrenete aparat, pa da pošaljete poruku svom partneru da je donese gore dok uspavljujete bebu. A alarm vam znači da možete da izbegnete šetanje do aparata i nazad do deteta nekoliko puta samo da biste proverili da li radi grejač. To je zgodna funkcija, ali pošto ćete i dalje morati da dodajete vodu u grejač svaki put, najbolje funkcioniše ako planirate unapred da ga koristite. Na sajtu Amazon-a možete pronaći uređaj za oko 80 dolara.

Nanit Pro baby sistem za nadzor

Kada konačno uspavate svoje novorođenče, poželećete da ga proveravate otprilike svaka dva i po minuta dok se ne onesvestite na kauču gledajući Netflix ili HBO. Bez obzira na to, nema većeg prestupa od buđenja bebe koja spava, tako da će vam trebati kvalitetan monitor koji će vam pomoći da pratite svog mališana, a da ga ne uznemiravate. Na tržištu postoji mnogo dobrih monitora, ali Nanit je postao omiljen zahvaljujući jasnom videu i opsežnim funkcijama. Nanit kamera nudi pogled na krevet vašeg deteta iz ptičje perspektive, a pošto je postavljena iznad kreveta, nećete morati da brinete o podešavanju ugla. Mora da bude montirana na zid ili postavljena na postolje.

Video-strim od 1080p je jasan, danju i noću, i može mu pristupiti više osoba. Nanit je vezan za aplikaciju, tako da ćete pristupiti snimku sa svog telefona, nema potrebe za punjenjem ili praćenjem zasebnog ekrana. Takođe, nudi upozorenja o buci i zvuku, što olakšava dobijanje upozorenja kada imate, recimo, blizance pa se jedan od blizanaca meša, a u tom slučaju ćete možda morati da smanjite osetljivost senzora u aplikaciji jer postoji mogućnost da se često javljaju. Sistem takođe prikuplja isečke noćnih aktivnosti vašeg deteta i prati podatke o spavanju pa imate i taj pregled. Nanit takođe nudi i Breathing Band koji se može nositi ako želite da pratite bebino disanje u minutu. Na sajtu Amazon-a ovaj sistem možete pronaći za oko 260 dolara.

Hatch Rest+

Hatch Rest i Rest+ su minimalistički dizajnirani, potpuno funkcionalni pametni kućni uređaji koji se mogu programirati da reprodukuju različite zvukove i boje. Postoji deset dostupnih boja ili možete kreirati prilagođenu, i 11 zvukova, uključujući oluje i uspavanke.

Možete ga kontrolisati ili s telefona ili pomoću fizičkih tastera i prstena na dodir na samom uređaju. Rest+ je malo cenovno jači i možete ga trenutno pronaći na sajtu Amazon-a za oko 90 dolara, ali donosi nekoliko dodatnih funkcija, kao što su procenat baterije, dvosmerni zvuk, sat koji se može zatamniti, glasovna kontrola sa Alexom i pristup za više korisnika.

Ukoliko vam ove dodatne pogodnosti koje plus verzija donosi nisu neophodne i možete bez njih, Rest verzija od oko 60 dolara trebalo bi da vam bude dovoljna. Hatch takođe pravi model za odrasle, Restore, a nedavno je objavio Rest Mini, koji nudi pretplatu na priče, uspavanke i sadržaje prilagođene deci.

4moms mamaroo4 ljuljaška za bebe

Ljuljaška za bebe može biti od pomoći da zabavite svog mališana dok obavljate druge zadatke ili da mu pomogne da lakše zaspi dok je nežno ljuljate. 4moms mamaroo4 je pametna ljuljaška koja ne samo da oponaša radnje koje roditelji obavljaju kada umiruju bebe već se može u potpunosti kontrolisati s vašeg telefona. Takođe je vrlo jednostavna za postavljanje, uputstva su dobro objašnjena i možete da je montirate za manje od deset minuta.

Nudi pet opcija kretanja, među kojima su vožnja automobilom, ljuljaška i talas, pet opcija za brzinu i četiri ugrađena zvuka (kiša, ventilator, okean, srce). Možete i da povežete MP3 plejer na njega pa da puštate sopstvene uspavanke i melodije. Međutim, zvučnici na mamaroo4 nisu baš sjajni, pa ne očekujte da će zvučati neverovatno. Obaviće posao za dečje uspavanke ili klasične numere, ali ne postaje mnogo glasan i nije napravljen da bude sistem zvučnika.

Ni samo ljuljanje nije baš tiho, iako ni na koji način ljuljaška nije dosadna ili ometajuća. Pomalo prigušuje ugrađene zvukove tako da ih je teško razlikovati. Ljuljašku mogu da koriste bebe do šest meseci ili do 11 kg, malo je skuplja, a cenu biste mogli da opravdate time što možete da počnete, pauzirate, menjate pokrete sve sa svog telefona dok se beba ne smiri.

